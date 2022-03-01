Arda Güler'i kimse tanımıyor muydu? Vitor Pereira'nın sözleri akıllarda: 5 yıl Porto'da çalıştım, onun gibisini az gördüm

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Fenerbahçe'de 16 yaşındaki Arda Güler, sezonun ilk bölümünde Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde süreler alırken devamındaki süreçte şanssız bir sakatlık yaşadı.

İyileşme süreci sonrası yeniden A Takım'a katılan genç yıldız adayı, sarı lacivertlilerin ligde kazandığı son 3 maçta da oyuna girip başarılıl performanslar ortaya koydu.

'KORUMAMIZ LAZIM' SÖZLERİ TARTIŞILDI

Arda Güler'in Slavia Prag maçı kadrosunda yer almaması hakkında 'Korumamız lazım' diyen teknik direktör İsmail Kartal, Kasımpaşa maçı sonrası ise 'Arda Güler'i 3 hafta önce Türkiye’de kimse tanımıyordu' şeklinde konuştu.

İsmail Kartal'ın bu sözleri sosyal medyada ses getirdi. Sarı lacivertli taraftarların bir bölümü Arda Güler'in sezon başında forma giydiği maçlardan kesitler hazırladı, Vitor Pereira'nın genç oyuncu hakkındaki sözleri paylaşıldı.

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VİTOR PEREİRA BASIN TOPLANTISINA ARDA VE MUHAMMED İLE ÇIKTI

Fenerbahçe'nin, sezon başında UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı Helsinki maçlarında forma giyen Arda Güler, Muhammed Gümüşkaya ile birlikte gösterdikleri performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Kadıköy'deki maçın ardından dönemin hocası Vitor Pereira, toplantıya Arda Güler ve Muhammed Gümüşkaya ile birlikte katıldı.

Vitor Pereira, mücadelenin ardından "Tecrübelerime göre, gençleri parlatabilmek istiyorsanız, onlara süre ve özgüven vermeniz gerekir. Bunlar olursa, oyuncuda da kalite varsa, parlayabiliyorlar. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden Porto'nun altyapısında 5 sene çalıştım. Arda Güler kalitesinde çok az oyuncu gördüm." ifadelerini kullandı.

EMRE BELÖZOĞLU'NUN PAYI BÜYÜK



Bu sezon 2'si ilk 11'de toplam 9 maça çıkan Arda Güler, 2021 Ocak ayında Fenerbahçe ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Genç futbolcu, Emre Belözoğlu'nun yakın takibindeydi.

Belözoğlu, yönetime verdiği raporda profesyonel sözleşme imzalanan Arda Güler’in kaybedilmemesi gerektiğini ve mutlaka A takımla iletişiminin kopmamasının önemli olduğunu aktarmıştı.





Arda Güler kimdir?

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Fenerbahçe'nin Ocak 2021'de profesyonel sözleşme imzaladığı Arda Güler 25 Şubat 2005'te Ankara'nın Altındağ ilçesinde dünyaya geldi. 2014 yılında Gençlerbirliği altyapısına katılan Arda,gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

2018'e kadar Başkent ekibinde forma giyen genç yetenek, Şubat 2019'da Fenerbahçe'ye katıldı. 14 yaşında Fenerbahçe'ye katılan Arda, Elit Akademi Ligi U14'te 21 maçta 12, Elit Akademi Ligi U15'te 13 maçta 5, Elit Akademi Ligi U16'da 6 maçta 1 gol, Fenerbahçe U19’da 22 maçta 10 gol, 7 asistle oynadı. Arda bu performansından sonra A takıma yükseldi.



Okulunun bahçesinde keşfedildi

İlk olarak Ankara Saime Naim İlköğretim okulunun bahçesinde arkadaşlarıyla top oynarken öğretmeni merhum Mahmut Şafak’ın beğenerek Gençlerbirliği alt yapı hocası Muzaffer Ciğerim’e övgüyle bahsetmesiyle genç yıldızın futbolculuk kariyeri başladı. Arda’yı deneyip beğenen Gençlerbirliği yetkilileri, onu geliştirmesi için önce İlker Dalçiçek’e daha sonra da Erol Tokgözler’e emanet etti. Yeteneği kısa süre içinde keşfedilince Fikret Çeliktaş, TFF’nin Ankara Karması’na seçip Arda’yı kaptan yaptı.



Başkası için gittim ama...

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En büyük hayali bir gün F.Bahçe formasıyla Saracoğlu Stadı’nda topa vurabilmek olan Arda bu sezon hedeflerine ulaşırken Fenerbahçe’ye gelişi de kelimenin tam anlamıyla film gibi. Altınordu’dan 2018'de F.Bahçe alt yapısına gelen Serhat Pekmezci, ismini vermek istemediği bir başka genç oyuncuyu izlemek için Ankara’ya Gençlerbirliği-Osmanlı maçına gittiğini anlatırken Arda’nın sarı lacivertli formaya kavuşma sürecini ise şu sözlerle aktardı:

2-1 yenilse de maçı bırakmadı

Gittiğim oyuncuyu bırakıp Arda’ya odaklandım. Oyun zekası, topa ilk teması, kinestetik zeka (bedeni doğru kullanma) vücut elastikiyeti, sahanın tamamını görebilme becerisi, kararını vermeden önce opsiyonların en doğrusunu kısa sürede seçebilmesi, paslarının şiddetinin hepsi doğuştan gelen bir yetenek olduğunu fark ettim. Arda’nın takımı o gün maçı 2-1 kaybetti, üstelik son 15 dakika bileğine aldığı darbeyle sakatlık yaşadı. Fakat maçı bırakmaması, takım kaybedince üzülmesi beni etkiledi.