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Arda Güler, U19’larda en pahalı 9. futbolcu

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Real Madrid
Arda Güler, U19’larda en pahalı 9. futbolcu
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 22, 2023 07:00

CiES, 19 yaş altı en değerli oyuncuları açıkladı. Dortmund’dan Moukoko’nun 59.9 milyon Euro ile zirvede yer aldığı listede Arda Güler, 20.5 milyon Euro’luk tahmini değerle dokuzuncu oldu.

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Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), tüm dünyada değeri en yüksek 19 yaş altı futbolcuların listesini yaptı. Listede, bu yaz Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan Arda Güler de yer aldı. Borussia Dortmund’dan Alman Youssufa Moukoko’nun 59.9 milyon Euro’luk tahmini değerle 1. sırada yer aldığı listede, Athletico Paranaense’den Brezilyalı Vitor Roque 53.5 milyon Euro ile ikinci, Manchester City’den Rico Lewis 45.1 milyon Euro ile üçüncü oldu. Arda Güler 20.5 milyon Euro’luk piyasa değeriyle 9. sırada yer buldu.

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DEĞERi EN YÜKSEK 19 YAŞ ALTI FUTBOLCULAR

1. Youssoufa Moukoko Dortmund 59.9 milyon Euro
2. Vitor Roque A.Paranaense 53.5 milyon Euro
3. Rico Lewis Manchester City 45.1 milyon Euro
4. Evan Ferguson Bohemian 44.9 milyon Euro
5. Endrick Palmeiras 28.1 milyon Euro
6. Facundo Buonanotte Rosario Central 24.4 milyon Euro
7. Stefan Bajetic Liverpool 24.4 milyon Euro
8. Warren Zaire Emery PSG 20.8 milyon Euro
9. Arda Güler Real Madrid 20.5 milyon Euro

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#Arda Güler#Fenerbahçe#Real Madrid

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