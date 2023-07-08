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Arda Güler, Real Madrid'e sosyal medyada rekor kırdırdı!

Güncelleme Tarihi:

#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe
Arda Güler, Real Madride sosyal medyada rekor kırdırdı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 08, 2023 07:00

Arda Güler’in transferi Real Madrid’in sosyal medya hesaplarını tam anlamıyla coşturdu.

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İspanyol kulübü, önceki günden bu yana Twitter’dan genç futbolcuyla ilgili 20’nin üzerinde tweet atarken bu paylaşımların her biri onbinlerce defa retweet edildi ve yüzbinlerce beğeni aldı.

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‘WELCOMEARDA’ HASHTAGI ILE PAYLAŞTILAR

Real Madrid Kulübü’nün Twitter hesabından önceki gün paylaşılan ve Arda Güler’in formalı fotoğrafın yer aldığı tweet kulübün sosyal medya hesabının en çok beğeni alan tweeti olarak tarihe geçti. ‘WelcomeArda’ hashtagiyle paylaşılan tweet dün saat 16.00’ya kadar tam 736 bin 600 beğeni aldı ve Benzema'nın golü sonrası atılan tweetin beğeni sayısını geride bıraktı.

 

KULÜP TELEVİZYONU VE YOUTUBE'DAN 1 MİLYON KİŞİ İZLEDİ

Türkiye’den onlarca televizyon, YouTube kanalı ve internet sitesinin naklen yayınladığı Arda Güler’in imza törenini milyonlarca futbolsever canlı olarak izledi.

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Tören, Real Madrid’in kulüp televizyonu ve YouTube kanalında da 1 milyonu aşkın kişi tarafından seyredildi.

ANNENiN GURUR GÖZYAŞLARI

Arda Güler, imza töreninde yanında oturan annesi Serap Güler’in sevinç ve gururdan gözyaşı döktüğünü görünce yanağına bir öpücük kondurdu.

Arda Güler, Real Madride sosyal medyada rekor kırdırdı

 

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#Arda Güler#Real Madrid#Fenerbahçe

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