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Arda Güler frikikten attı, İsmail Yüksek mest etti! Fenerbahçe-Hull City maçında...

#Fenerbahçe#Arda Güler#İsmail Yüksek
Arda Güler frikikten attı, İsmail Yüksek mest etti Fenerbahçe-Hull City maçında...

Fenerbahçe'nin Hull City'i 2-0 mağlup ettiği maça 17 yaşındaki Arda Güler ve 23 yaşındaki İsmail Yüksek damgasını vurdu.

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Sakarya'da Fenerbahçe ile Hull City'nin kozlarını paylaştığı ve sarı-lacivertlilerin 2-0 kazandığı mücadelede gençler ön plana çıktı.

Karşılaşmaya 60. dakikada dahil olan Arda Güler, takımının performansını yukarı çekmeyi başarırken 87. dakikada ise sahne aldı.

Genç futbolcu, kazanılan serbest vuruşta topun başına geçti ve topu barajından üstünden kaleye yollayarak ağları havalandırdı.

Arda Güler, golden sonra büyük sevinç yaşarken maç sonu Altay Bayındır ve birçok oyuncunun kendisini tebrik etmesi gözlerden kaçmadı.

ACUN ILICALI'DAN ÖVGÜ

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, maçtan sonra 17 yaşındaki oyuncu için "Arda Güler, Türk futbolunun geleceği. Attığı her gol bizi mutlu eder. Maç, bizim için manevi değeri yüksek bir maçtı. Bu maçta Arda'nın gol atması da önemliydi benim için" dedi.

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Arda Güler frikikten attı, İsmail Yüksek mest etti Fenerbahçe-Hull City maçında...

İSMAİL YÜKSEK'TEN DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

Karşılaşmaya 11'de başlayan ve hazırlık kampında Jorge Jesus'un gözde isimlerinden biri olan İsmail Yüksek ise ortaya koyduğu performansla çok konuşuldu.

Yaptığı savunma hamleleriyle dikkat çeken 23 yaşındaki futbolcu, hücumda da etkili paslar verdi.

Sarı-lacivertli taraftarlar, İsmail'in performansı konusunda sosyal medyada çok sayıda paylaşımda bulundu.

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#Fenerbahçe#Arda Güler#İsmail Yüksek

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