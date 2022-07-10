Son Dakika: Fenerbahçe-Hull City maçında dikkat çeken kare! Ozan Tufan ve Jorge Jesus...

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Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İngiltere Championship ekibi Hull City ile dostluk maçında karşı karşıya geldi.

Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu’nda oynanan mücadelede gözler elbette Fenerbahçe'den ayrılan Ozan Tufan'ın üzerinde oldu.

AÇIKLAMALARI ÇOK KONUŞULMUŞTU

27 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz günlerde "Fenerbahçe'de kadro dışı kalma ve ayrılma sürecini de ilk kez detaylarıyla sitem dolu şekilde anlatmıştı.

Ozan Tufan o günleri için "Mesut ağabey ile bir kadro dışı durumumuz oldu. O sebeple kimseyle 6 ay iletişim kuramadık. Ne başkan, ne yönetici... Ben başkanı şahıs telefonundan aradığımda da hiçbir şekilde iletişimimiz olmadı. Kalmam gerekiyor diyorum, hiçbir geri dönüş olmuyor. Gitmem gerekiyor diyorum yine hiçbir geri dönüş olmuyor. Menajerlerim aracılığıyla da görüşmediler.

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NEDENİNİ BİLMİYORUM

Neden kadro dışı kaldım inanın bana ben de bilmiyorum. Konya maçı olması lazım. Mesut ağabey ile İsmail Hoca arasında her soyunma odasında olabilecek normal bir diyalog yaşandı. Orada kapatılması gerekiyordu, kapatılmadı. Hemen başkana taşındı. Mesut ağabey gözyaşı döktüğü için yanında olmak istedim. Kurunun yanında ben de yandım. Benim de rahatsızlık verdiğimi söylediler. Yönetici arkadaşlar ve futbolcu arkadaşlarım böyle bir şey olmadığını doğruladılar ancak fatura yine Türk futbolcu olarak Ozan'a kesildi. Şu an gülüyorum ama gerçekten çok üzgünüm." şeklinde konuşmuştu.

MAÇTAN ÖNCE OZAN TUFAN'A BÜYÜK DESTEK

Sarı-lacivertli taraftarlar, takımlarından ayrılarak Championship ekibinin yolunu tutan milli oyuncu için tezahüratlarda bulundu.

Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulunan Ozan Tufan, "Taraftara gösterdikleri destek için teşekkür ederim. Hazırlık maçı da olsa Fenerbahçe'ye rakip olmak değişik bir duygu benim için. Fenerbahçe benim eski takımım, onlara çok büyük saygı duyuyorum"

10 NUMARAYI GİYDİ

Hull City'ye birkaç gün önce resmen imza atan 27 yaşındaki futbolcu, Fenerbahçe karşısında sahaya 11'de çıktı. Milli futbolcu sırtına 10 numaralı formayı geçirdi.

DİKKAT ÇEKEN KARE

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İsmail Kartal sonrası göreve gelen teknik direktör Jorge Jesus'un Ozan Tufan ile kararı değişmemiş ve milli oyuncu takımdan ayrılmıştı.

Karşılaşma öncesi Ozan Tufan'ın, Jesus'un yanından geçerkenki mutsuz görüntüsü ve tokalaşmaması dikkat çekti.