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Arda Güler 83’te girip harika bir resital sundu

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Jorge Jesus
Arda Güler 83’te girip harika bir resital sundu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2023 07:00

Fenerbahçe, Süper Lig'in 19. haftasında Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup ederken Arda Güler sonradan oyuna dahil oldu.

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Fenerbahçe’nin genç yıldızı Arda Güler, Süper Lig’in 14. haftasında Giresun’a 2-1 kaybedilen karşılaşmanın ardından dün ilk kez şans buldu.

83. dakikada Miguel Crespo’nun yerine oyuna dahil olan 17 yaşındaki futbolcu 10 dakikalık uzatma ile birlikte 17 dakika sahada kalırken performansıyla göz doldurdu.

Bu sürede 33 kez topla buluşan genç futbolcu 27 pasın 25’inde adresi bulmayı başardı. Yüzde 93’lük bir isabet oranı tutturan Arda 1 isabetli şut atarken, 1 şut pası verdi ve 1 de isabetli orta gönderdi.

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ARDA’NIN MAÇ KARNESi

·Oynadığı süre: 17 dakika
·Topla buluşma: 33
·Pas: 27
·Pas yüzdesi: %93
·İSABETLİ ŞUT: 1
·ŞUT PASI: 1
·İSABETLİ ORTA: 1
·Kazandığı ikili mücadele: 1

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#Fenerbahçe#Arda Güler#Jorge Jesus

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