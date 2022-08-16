Antonio Conte-Thomas Tuchel kavgası: "Şov yaptılar"

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İngiltere Premier Lig’de önceki gün Chelsea ile Tottenham arasında oynanan ve 2-2 sona eren karşılaşmaya iki takımın teknik direktörleri Thomas Tuchel ve Antonio Conte arasında yaşanan gerilim damga vururken, dünkü Ada basınının tüm manşetlerini bu olay süsledi.

CONTE: ÇELMEYi HAK ETTiN

Antonio Conte, şok etkisi yaratan gerginlikle ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Chelsea’nin ikinci golünün ardından sevinç gösterisi yapan Thomas Tuchel’in önünden koştuğunu görmediğini belirterek, “Seni görmediğim için şanslısın. Çelme takıp düşürseydim bunu fazlasıyla hak etmiş olurdun” dedi.

TUCHEL: FUTBOLDA BÖYLE ŞEYLER OLUR

Thomas Tuchel ise, “Henüz Conte ile konuşmadım ama içimde ona karşı kötü bir his yok. Takımlarımız için savaştık ve böyle şeyler oluyor. Her yönden çok zorlu ve yoğun bir karşılaşmaydı. İki yedek kulübesi birbirine çok yakın ve bu yüzden biraz gerildik” ifadelerini kullandı.

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CARRAGHER: KAVGAYA BAYILDIM

SKY Sports yorumcusu Jamie Carragher yaşanan gerilimden keyif aldı. Carragher, “İnsanlar böyle sahneleri sevmediklerini söylüyorlar ama Conte ve Tuchel’in kavgasına bayıldım. Daha fazlasını istiyorum!” dedi.

SOUNESS: ERKEK GiBi OYNADILAR

Yorumcu Graeme Souness, Chelsea ile Tottenham arasındaki mücadeleyi her açıdan beğendiğini belirterek, “Bugünkü futbol muhteşemdi ve futbol erkek oyunu. Erkek gibi oynadılar” ifadelerini kullandı.

DRAM, ANARŞi VE KAOS

· Daily Mail: Peki şimdi ne olacak? Umarız bu, başka bir rezil menajerlik rekabetinin başlangıcı değildir.

· Mirror: Londra kavgası. Chelsea-Tottenham maçında Tuchel ve Conte beraberlik sonrası birbirine girdi.

· Metro: Sıcak ve rahatsız edici.

· Daily Telegraph: Stamford Bridge’de patlama.

· The Sun: Londra’da dram, anarşi ve kaos.

· Daily Express: Saha kenarında gerilim.

HiKMET KARAMAN: GEÇMiŞTE YAŞANAN OLAYLARIN SONUCU

Teknik adamlar birbirlerinitartar. Hafta içindeki beyanatlar, geçmişteki karşılaşmalar, maçtaki diyaloglar ve hakemlerle yaşananlar bu olaya yol açtı. Maçtan sonra Conte, Tuchel’in suratına bakmadan zoraki elini uzatıyor. ‘Hadi oradan’ der gibi. Tuchel de farkında. Onu adam yerine koymadan geçtiğini anladığını belirtircesine elini bırakmıyor. Hatta Conte’yi çekiyor.

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iBRAHiM ÜZÜLMEZ: DEĞERLERE SAYGI DUYMALIYIZ

Çok yanlış hareket. Şunu unutmamalıyız ki, hiçkimse kulüplerden büyük değildir. Değerlere saygı duymak gerek. Çünkü kulüpler değerleriyle yükselir.

TAHiR KARAPINAR: CEZA VERMEYE GEREK YOK

Bu tarz hareketler ne kadar büyük baskı altında olduklarını gösteriyor. Elbette kendi taraftarlarını cepheleştirseler de neticede onlar da insan. Bu yüzden ceza vermeye gerek yok.

YUSUF ŞİMŞEK: TUCHEL VE CONTE ŞOV YAPTI

Teknik direktörler birer rol modeldir. Taraftarlar ve futbolcular teknik adamları örnek alır. Tuchel ve Conte’nin bu olayda şov yaptığını düşünüyorum.