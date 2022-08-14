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Thomas Tuchel ve Antonio Conte'nin birbirine girdiği maçta kazanan çıkmadı! Maç sonunda ortalık karıştı

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#Chelsea#Tottenham#Premier Lig
Thomas Tuchel ve Antonio Contenin birbirine girdiği maçta kazanan çıkmadı Maç sonunda ortalık karıştı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 20:40

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında oynanan Chelsea - Tottenham derbisi 2-2 eşitlikle sona ererken mücadele sinirler gerildi. 

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Stamford Brigde'te oynanan Londra derbisinde Chelsea ile Tottenham 2-2 berabere kalırken karşılaşmaya Antonio Conte ve Thomas Tuchel arasında çıkan tartışma damga vurdu. 

Nefes kesen maçta gol perdesini 19. dakikada Koulibaly ile açan Chelsea 1-0 öne geçti. 

Bu gole 68. dakikada Hojbjerg ile karşılık veren Tottenham maçta skora eşitliği getirdi. 

GOL SONRASI ORTALIK KARIŞTI

Hojbjerg'in attığı gol sonrası dördüncü hakemin yanına doğru giden Chelsea Teknik Direktörü Thomas Tuchel, Tottenham Teknik Direktörü Antonio Conte ile tartışma yaşadı. 

İki hoca arasında sinirler gerilirken her iki çalıştırıcı da sarı kartla cezalandırıldı.

Müsabakanın 77. dakikasında Chelsea, James'ın kaydettiği golle bir kez daha öne geçti: 2-1.

Thomas Tuchel ve Antonio Contenin birbirine girdiği maçta kazanan çıkmadı Maç sonunda ortalık karıştı

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TUCHEL'DEN DEPAR GELDİ

Bu golün ardından Tuchel, dakikalar önce tartıştığı Conte'nin önünden depar atarak geçti ve coşkulu bir sevinç yaşadı.

SON SÖZÜ KANE SÖYLEDİ

Maçta son sözü Harry Kane söylerken 90+6. dakikada kaydettiği golle sonucu belirledi: 2-2.

MAÇ SONU KIRMIZI ÇIKTI

Maç içinde yaşanan tartışma maç sonuna da taşındı. İtalyan teknik adam Conte, tokalaşırken elini sıkıp bırakmaması ve konuşması üzerine Tuchel'in üzerine yürüdü.

Çıkan tartışma sonrası teknik heyetler ikiliyi güçlükle ayırırken hem Conte hem de Tuchel kırmızı kart gördü.

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Thomas Tuchel ve Antonio Contenin birbirine girdiği maçta kazanan çıkmadı Maç sonunda ortalık karıştı

TUCHEL: GEREKSİZ BİR OLAY

Maç sonu olayla ilgili açıklama yapan Tuchel, "Bildiğim kadarıyla biriyle tokalaştığınızda, onun gözlerinin içine bakarsınız. Conte'nin farklı bir düşüncesi vardı. Gereksiz bir olaydı ancak birçok gereksiz şey var." dedi.

Thomas Tuchel ve Antonio Contenin birbirine girdiği maçta kazanan çıkmadı Maç sonunda ortalık karıştı

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#Chelsea#Tottenham#Premier Lig

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