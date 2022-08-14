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Son dakika: Trabzonspor Marc Bartra'da mutlu sona ulaştı! Bugün Trabzon'a gelecek...

Güncelleme Tarihi:

#Trabzonspor#Transfer#Marc Bartra
Son dakika: Trabzonspor Marc Bartrada mutlu sona ulaştı Bugün Trabzona gelecek...
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 09:53

Yeni sezona Süper Lig'de şampiyonluk ve Şampiyonlar Ligi gruplarına kalma hedefleriyle çıkan Trabzonspor, stoper bölgesi için Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı. İspanyol futbolcu bugün özel uçakla Trabzon'a gelecek.

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Geçen sezonu şampiyon tamamlayan, Şampiyonlar Ligi gruplarına kalmak için Kopenhag ile play-off oynayacak olan Trabzonspor, Marc Bartra transferinde mutlu sona ulaştı.

31 yaşındaki İspanyol stoper için Real Betis ile anlaşma sağlandı. Bartra, transferi bitirmek üzere İspanya'da olan başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte bugün Trabzon'a gelecek.

Saat 12:00'da Sevilla'dan kalkacak olan özel uçağın 16:30 sularında Trabzon'da olması bekleniyor. Trabzonspor da "Trabzon yolcusu kalmasın, kalkışa geçiyoruz." şeklindeki sosyal medya paylaşımıyla transferin ateşini yaktı.

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Son dakika: Trabzonspor Marc Bartrada mutlu sona ulaştı Bugün Trabzona gelecek...

Marc Bartra kimdir?

Futbola Espanyol altyapısında başlayan ve Barcelona altyapısına geçen Bartra, 2012 yılında A takıma yükseldi. 4 yıl boyunca A takımda forma giyen İspanyol stoper, 2016 yılında 8 milyon euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund'a, 2018 yılının başında ise 10.5 milyon euro karşılığında Real Betis'e transfer oldu.

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31 yaşındaki Bartra'nın piyasa değeri 6 milyon euro.

Barcelona formasıyla 5 kez La Liga şampiyonluğu yaşayan Bartra, 2 kez Şampiyonlar Ligi, 1 kez UEFA Süper Kupa, 2 kez İspanya Kral Kupası ve 2 kez İspanya Süper Kupa zaferleri yaşadı. Borussia Dortmund ile Almanya Kupası kazanan Bartra, Real Betis ile de bir kez Kral Kupası kazanma başarısı gösterdi.

Profesyonel futbolculuk kariyerinde toplam 381 maça çıkan Bartra, 21 gol atıp 13 asist yaptı.

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#Trabzonspor#Transfer#Marc Bartra

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