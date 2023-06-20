×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Antalyaspor’da 9 oyuncu ayrıldı, 5 oyuncunun takım bulması istendi

Güncelleme Tarihi:

#Transfer#Antalyaspor#Süper Lig
Antalyaspor’da 9 oyuncu ayrıldı, 5 oyuncunun takım bulması istendi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 20, 2023 14:23

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor’da kiralık olarak transfer edilen ve sözleşmesi biten toplam 9 oyuncu takımdan ayrılırken, 5 oyuncunun da takımdan ayrılması bekleniyor.

Haberin Devamı

Süper Lig’i bu sezon oynadığı 36 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi ile 41 puanla 13’üncü sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor’da transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılan oyuncular da bulunuyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin’in ve transfer komitesinin kararıyla bazı oyuncularla görüşen Antalyaspor’da kiralık olarak takıma kazandırılan 9 oyuncu ayrıldı. Sözleşmeleri devam eden ve takımdan ayrılması gündemde olan 5 oyuncu da başka takımlarla görüşmelerini sürdürüyor.

8 KİRALIK VE 1 SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCU TAKIMDAN AYRILDI

Akdeniz ekibi Antalyaspor’da sezon başı ya da devre arasında takıma kiralık olarak dahil edilen Emrecan Uzunhan, Alassane Ndao, Doğukan Sinik, Balint Szabo, Mark Mampassi, Cemali Sertel, Bertuğ Yıldırım ve Luyindama takımlarına geri döndü. Sözleşmesi sona eren ve uzatılmayan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov ise takımdan ayrıldı.

Haberin Devamı
Gözden KaçmasınArda Gülerin füzesi sonrası yeni talip Türkiye-Galler maçında tarihe geçti, Fenerbahçeye teklif...Arda Güler'in füzesi sonrası yeni talip! Türkiye-Galler maçında tarihe geçti, Fenerbahçe'ye teklif...Haberi görüntüle

5 OYUNCUYA ’TAKIM BUL’ DENDİ

Antalyaspor’da 5 oyuncuya ise takım bulmaları söylendi. Kırmızı beyazlılarda kaleci Alperen Uysal, Sinan Gümüş, Admir Mehmedi, Floranus ve Ghacha’ya ise takım bulmaları ve kolaylık sağlanacağı belirtildi.

5 OYUNCU KİRALIKTAN DÖNECEK

Fraport TAV Antalyaspor’da sezon başı ya da devre arasında başka takımlara kiralık olarak gönderilen 5 oyuncunun ise takıma geri dönmesi ve sezon başı kampına katılması bekleniyor. Kiralık olarak giden Diogo Sousa, Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Bahadır Öztürk ve Gökdeniz Bayrakdar takıma geri dönecek. Satın alma opsiyonuyla Gökdeniz Bayrakdar’ı kadrosuna dahil eden Bodrumspor, opsiyonu kullanması halinde genç oyuncuyu kadrosunda tutmaya devam edecek

Haberle ilgili daha fazlası:
#Transfer#Antalyaspor#Süper Lig

BAKMADAN GEÇME!

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

20 yılın sonunda ömrü uzatan beslenme şeklini buldu: MediterAsian! ‘Dünyanın en büyük iki yemek kültürünün eşsiz bir karışımından ilham alıyor’

#Akdeniz Diyeti
TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı | 9 SORU 9 CEVAP

TAURİN DOSYASI | Farelerin ömrünü yüzde 10-12 arasında uzattığı ortaya çıktı, insanların ömrünü de uzatır mı? | 9 SORU 9 CEVAP

#Sağlık
Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

Katatonik bir kadın tam 25 yıl sonra uyandı! Psikiyatrik hastalıkları yeniden şekillendiriyor… ‘Bunun mümkün olacağını hiç düşünmedik’

#Katatonik