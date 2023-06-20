Antalyaspor’da 9 oyuncu ayrıldı, 5 oyuncunun takım bulması istendi

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Süper Lig’i bu sezon oynadığı 36 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 17 yenilgi ile 41 puanla 13’üncü sırada tamamlayan Fraport TAV Antalyaspor’da transfer çalışmaları devam ederken, takımdan ayrılan oyuncular da bulunuyor. Futbol sorumlusu Nuri Şahin’in ve transfer komitesinin kararıyla bazı oyuncularla görüşen Antalyaspor’da kiralık olarak takıma kazandırılan 9 oyuncu ayrıldı. Sözleşmeleri devam eden ve takımdan ayrılması gündemde olan 5 oyuncu da başka takımlarla görüşmelerini sürdürüyor.



8 KİRALIK VE 1 SÖZLEŞMESİ BİTEN OYUNCU TAKIMDAN AYRILDI



Akdeniz ekibi Antalyaspor’da sezon başı ya da devre arasında takıma kiralık olarak dahil edilen Emrecan Uzunhan, Alassane Ndao, Doğukan Sinik, Balint Szabo, Mark Mampassi, Cemali Sertel, Bertuğ Yıldırım ve Luyindama takımlarına geri döndü. Sözleşmesi sona eren ve uzatılmayan Rus defans oyuncusu Fedor Kudryashov ise takımdan ayrıldı.

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5 OYUNCUYA ’TAKIM BUL’ DENDİ



Antalyaspor’da 5 oyuncuya ise takım bulmaları söylendi. Kırmızı beyazlılarda kaleci Alperen Uysal, Sinan Gümüş, Admir Mehmedi, Floranus ve Ghacha’ya ise takım bulmaları ve kolaylık sağlanacağı belirtildi.



5 OYUNCU KİRALIKTAN DÖNECEK



Fraport TAV Antalyaspor’da sezon başı ya da devre arasında başka takımlara kiralık olarak gönderilen 5 oyuncunun ise takıma geri dönmesi ve sezon başı kampına katılması bekleniyor. Kiralık olarak giden Diogo Sousa, Deni Milosevic, Erkan Eyibil, Bahadır Öztürk ve Gökdeniz Bayrakdar takıma geri dönecek. Satın alma opsiyonuyla Gökdeniz Bayrakdar’ı kadrosuna dahil eden Bodrumspor, opsiyonu kullanması halinde genç oyuncuyu kadrosunda tutmaya devam edecek