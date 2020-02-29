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GeriFutbol Antalyaspor, Fenerbahçe maçının gelirlerini şehit yakınlarına bağışlayacak
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Futbol
Haber Giriş: 29.02.2020 - 18:25,Son Güncelleme:/

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının gelirlerini şehit yakınlarına bağışlayacak

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Antalyaspor, Fenerbahçe maçının gelirlerini şehit yakınlarına bağışlayacak
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Antalyaspor, Fenerbahçe maçında elde edilecek tribün gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını duyurdu

Antalyaspor, Fenerbahçe maçındaki tüm stat gelirlerinin Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'na bağışlanacağını açıkladı.

Süper Lig ekibinin yaptığı açıklamada "Antalyasporumuzun Süper Lig’de bu akşam oynayacağı Fenerbahçe karşılaşmasının tüm tribün gelirleri, Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı’na bağışlanacaktır. Ülkemizin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu şu günlerde ‘Önce Vatan’ diyerek, kahramanlarımızın ve ailelerinin her zaman yanlarında olduğumuzun bilinmesini isteriz" ifadeleri yer aldı.

Antalyaspor, Fenerbahçe maçının gelirlerini şehit yakınlarına bağışlayacak

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