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Ankaragücü 0-2 Fatih Karagümrük (Maç özeti)

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#Süper Lig#Mke Ankaragücü#Karagümrük
Ankaragücü 0-2 Fatih Karagümrük (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Şubat 04, 2023 15:26

Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Fatih Karagümrük deplasmanda Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti ve 4 maçlık beraberlik serisinin ardından galibiyetle tanıştı.

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Spor Toto Süper Lig 23. hafta maçında Ankaragücü ile Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Eryaman Stadyumu'nda oynanan maçı Fatih Karagümrük 2-0 kazandı. Konuk ekibin gollerini 45+1'de Mbaye Diagne ve 65. dakikada penaltıdan Borini kaydetti.

Fatih Karagümrük aldığı bu galibiyetle 4 maçlık beraberlik serisini 3 puanla sonlandırmış oldu ve yenilmezlik serisini de 7 maça yükseltti. İstanbul ekibinin puanı 26 olurken Ankaragücü 22 puanda kaldı.

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ANKARAGÜCÜ 0-2 FATİH KARAGÜMRÜK

Goller: 45+1' Diagne, 65' Borini (P)

İLK 11'LER

Ankaragücü: Gökhan, Fıratcan, Uros, Mujakic, Marlon, Pedrinho, Diack, Taylan, Beridze, Emre, Ali Sowe

Fatih Karagümrük: Batuhan, Dresevic, Ricci, Diagne, Borini, Levent, Colley, Ozdoev, Shukurov, Salih, Baniya

Maçtan dakikalar (ilk yarı)

8. dakikada Sowe’nin orta sahadan taşıdığı topla ceza sahası yayı dışından çektiği şutta top az farkla üstten dışarıya çıktı.
12. dakikada Mujakic’in caza sahası sol çaprazdan çektiği şutta top az farkla sağ taraftan dışarıya çıktı.
27. dakikada Sowe’nin pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze’nin kaleci Batuhan’ın müdahalesi
sonucu yerde kalması üzerine Ankaragücü penaltı kazandı. VAR incelemesinin ardından topun başına geçen Ricci’nin vuruşunda top üstten dışarıya çıktı.
36. dakikada Colley’in ceza sahası önü sağ çaprazdan çektiği şutta top direkten döndü.
45+1. dakikada Ozdoev’in sol kanattan derinlemesine gönderdiği topla ceza sahası içerisinde buluşan Shukurov, meşin yuvarlağı bekletmeden Diagne’ye gönderdi. Topla buluşan Senegalli forvet, yaptığı vuruşla ağları sarstı. 0-1

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Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

63. dakikada Mujakic’in ceza sahası içerisinde Colley’i düşürmesi üzerine maçın hakemi Arda Kardeşler beyaz noktayı gösterdi.
65. dakikada topun başına geçen Borini, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2
82. dakikada ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Sowe'un şutunda kaleci Batuhan meşin yuvarlağı çeldi.

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#Süper Lig#Mke Ankaragücü#Karagümrük

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