Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan istifa etti!

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Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Fatih Karagümrük'e evinde 2-0 yenilen Ankaragücü'nde teknik direktör Ömer Erdoğan istifa ettiğini açıkladı. Mağlubiyet sonrası yayıncı kuruluşa konuşan Ömer Erdoğan; "Maçla ilgili yorum yapmayacağım. Bir karar aldım. Görevimi bırakıyorum. Bazı şeylerin değişmesi gerekiyor." dedi.

Süper Lig'de son iki maçını evinde oynayan ve mağlup olan Ankaragücü, 23 hafta sonunda 22 puan topladı.

İşte Ömer Erdoğan'ın açıklamaları;

Yaklaşık 6 ay önce Karagümrük maçı sonrası göreve gelmiştik. Bugün Karagümrük maçı sonrası görevimden ayrılma kararı aldım. Başta bizi göreve layık gören bu büyük camiaya ve başkanımız Faruk Koca’ya çok teşekkür ediyorum. Bu süreçte hem futbolcu kardeşlerime, teknik ekibime, kulüpte çalışan tüm arkadaşlarıma, birbirimize sürekli karşılıklı sevgi ve saygı hissettirdiğimiz için çok teşekkür ediyorum. Oyuncularım bizim oyunumuzu ve isteklerimizi yerine getirmek için çok gayret ettiler, çok çaba gösterdiler. Büyük bir teşekkürümü de Ankaragücü taraftarına etmek istiyorum. Geldiğimiz günden bu yana bana inançlarını ve güvenlerini gösterdiler. Yenildiğimiz maçlardan sonra bile inançlarını bize gösterdiler. Futbolda bazen yenilikler iki taraf için de iyi oluyor. Hayırlısı olacağına inanıyorum. Bu kolay bir karar değildi ama tamamen iki taraf için çok doğru olacağı için, yeniliğin çok faydalı olacağı için ve yeni gelen hocamıza da transfer dönemi bitmeden transfer yapma imkanı sağlamak için bu kararı aldık. İnşallah bundan sonraki süreçte Ankaragücü takımının çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum. İnşallah sezon sonunu çok iyi yerlerde bitireceğine canı gönülden eminim