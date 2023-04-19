Andrea Pirlo'dan Trabzonspor açıklaması! "Teklif için çok teşekkür ediyorum"

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Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor'u 4-2 mağlup eden Fatih Karagümrük Teknik Direktör Andrea Pirlo açıklamalar yaptı.

"DİAGNE'YLE BİR PROBLEM YOK"

Kaleci Batuhan Şen'in sakatlanması ve Viviano'nun Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düşmesi hakkında konuşan Pirlo, "Viviano cezalı. Batuhan'ın durumunu net bilmiyoruz. Yarın belli olacak. Geri dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Onlar da olmazsa Muzaffer var. Onun için önemli bir şans olabilir. Onu da hazırlayıp en iyi şekilde maça çıkacağız." açıklamasını yaptı.

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Penaltı atışını kullanmak isteyen ancak kendisinin Borini'yi işaret etmesi sonrası kulübeye tepki gösteren Diagne hakkında konuşan Pirlo, "Forvetler gol atmak isterler. İlk penaltıyı Fabio Borini kullandı. İkinci penaltıyı da Fabio'nun kullanmasını istedim. Bunlar olabilecek şeyler ve çözüme bağladık. Bu istekler normal. Maçtan sonra Diagne'yle konuştum ve şu anda bir problem yok. Bugün her iki oyuncumun da gol atmasından dolayı mutluyum." açıklamasını yaptı.

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"SEZONU BURADA BİTİRECEĞİM"

Pirlo, Trabzonspor'un kendisine de teklifte bulunduğunu ancak bunu etik kaygılarla kabul etmediğini söyledi.

Konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Pirlo, "Şu anda gördüğünüz gibi buradayım. Sezonu da burada bitireceğim. Haziran ayına kadar sözleşmem var. Kendi anlayışıma göre böyle devam etmek istiyorum. Trabzonspor'a yaptıkları teklif için çok teşekkür ediyorum. Etik açıdan burada kalmaya karar verdim." dedi.