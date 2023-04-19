Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriFutbol Haberleri

Andrea Pirlo'dan Trabzonspor açıklaması! "Teklif için çok teşekkür ediyorum"

Güncelleme Tarihi:

#Andrea Pirlo#Süper Lig#Fatih Karagümrük
Andrea Pirlodan Trabzonspor açıklaması Teklif için çok teşekkür ediyorum
Oluşturulma Tarihi: Nisan 19, 2023 02:09

Fatih Karagümrük'ün Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Trabzonspor'un kendisine teklifte bulunduğunu ancak burada kalma kararı aldığını söyledi.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında Ümraniyespor'u 4-2 mağlup eden Fatih Karagümrük Teknik Direktör Andrea Pirlo açıklamalar yaptı.

"DİAGNE'YLE BİR PROBLEM YOK"

Kaleci Batuhan Şen'in sakatlanması ve Viviano'nun Galatasaray maçı öncesi cezalı duruma düşmesi hakkında konuşan Pirlo, "Viviano cezalı. Batuhan'ın durumunu net bilmiyoruz. Yarın belli olacak. Geri dönmesi için elimizden geleni yapacağız. Onlar da olmazsa Muzaffer var. Onun için önemli bir şans olabilir. Onu da hazırlayıp en iyi şekilde maça çıkacağız." açıklamasını yaptı.

Gözden KaçmasınFatih Karagümrükün farklı kazandığı maçta Diagne ile Pirlo tartıştıFatih Karagümrük'ün farklı kazandığı maçta Diagne ile Pirlo tartıştıHaberi görüntüle

Penaltı atışını kullanmak isteyen ancak kendisinin Borini'yi işaret etmesi sonrası kulübeye tepki gösteren Diagne hakkında konuşan Pirlo, "Forvetler gol atmak isterler. İlk penaltıyı Fabio Borini kullandı. İkinci penaltıyı da Fabio'nun kullanmasını istedim. Bunlar olabilecek şeyler ve çözüme bağladık. Bu istekler normal. Maçtan sonra Diagne'yle konuştum ve şu anda bir problem yok. Bugün her iki oyuncumun da gol atmasından dolayı mutluyum." açıklamasını yaptı.

Haberin Devamı

"SEZONU BURADA BİTİRECEĞİM"

Pirlo, Trabzonspor'un kendisine de teklifte bulunduğunu ancak bunu etik kaygılarla kabul etmediğini söyledi.

Konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Pirlo, "Şu anda gördüğünüz gibi buradayım. Sezonu da burada bitireceğim. Haziran ayına kadar sözleşmem var. Kendi anlayışıma göre böyle devam etmek istiyorum. Trabzonspor'a yaptıkları teklif için çok teşekkür ediyorum. Etik açıdan burada kalmaya karar verdim." dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Andrea Pirlo#Süper Lig#Fatih Karagümrük

BAKMADAN GEÇME!

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu’

Bu iki hastalığın belirtilerini ayırt etmek çok zor... ‘Hemoroidim olduğunu düşünmüştüm, dördüncü evre kolon kanseri teşhisi kondu'’

#Kolon Kanseri
Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... Sürekli yatmayı sevmem, saat 6dan sonra ağzıma lokma atmam

Asırlık insanlar uzun yaşamın sırlarını anlattı... 'Sürekli yatmayı sevmem, saat 6'dan sonra ağzıma lokma atmam'

#Sağlık
Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9uncu ayda yaptırırsak ne olur

Kızamık vakaları arttı, bebeklerde aşılar erkene alındı... Aileler soruyor: 1 yaş aşısını 9'uncu ayda yaptırırsak ne olur?

#Kızamık