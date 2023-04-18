Fatih Karagümrük'ün farklı kazandığı maçta Diagne ile Pirlo tartıştı

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Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'in 30. haftasında ağırladığı Ümraniyespor'u 4-2 mağlup etti.

Fatih Karagümrük'ün galibiyet gollerini Saba Lobjanidze, Fabio Borini ve Mbaye Diagne kaydetti.

Ümraniyespor'un golleri ise Umut Nayir ve Kayode'den geldi.

Fatih Karagümrük'ün kazandığı maçta forvet oyuncusu Mbaye Diagne ile Teknik Direktör Pirlo arasında kısa süreli bir gerilim yaşandı.

Kazanılan ikinci penaltı sonrası Diagne topu aldı. Pirlo, penaltıyı Borini'nin kullanmasını istedi.

Diagne topu bıraktı, Borini golü attı. Diagne ve Pirlo, penaltı sonrası da sözlü tartışmaya devam etti.