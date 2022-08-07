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Andrea Pirlo: "Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik"

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#Karagümrük#Alanyaspor#Süper Lig
Andrea Pirlo: Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 07, 2022 22:11

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Alanyaspor mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik" dedi.

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Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Fatih Karagümrük Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda mücadele ettiği Alanyaspor’a 4-2 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, "Kötü bir başlangıç yaptık. İlk yarıda istediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. Ligin ilk maçına yakışan bir konsantrasyon sergileyemedik. 2-0 geriye düşünce de dönmek zor oluyor. İkinci yarıya daha iyi başladık. İstediğimiz oyunu yavaş yavaş sahaya yansıttık. 3. golü de atabilirdik. 3. golü çok kötü bir zamanda yedik. Şu anda 15 günümüz var. Sakat olan oyuncuların geri dönmesi için iyi bir süre" diye konuştu.

Felipe Sanchez Mateos: "Maç skora bakıldığı kadar bizim açımızdan kolay geçmedi

Spor Toto Süper Lig’in ilk haftasında Alanyaspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 4-2 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Bugün sahada zor bir mücadele vardı. Karşımızda çok tecrübeli bir teknik ekip vardı. 2-0’a getirmiş olsak da oyun içerisinde yeni şeyler öğrendik. 2-0’dan sonra nasıl kontrol etmeyi öğrendik. Sahada genç arkadaşlarımız vardı. Onlar açısından da etkili bir oyun oldu. Galip geldiğimiz için mutluyuz. Maç skora bakıldığı kadar bizim açımızdan kolay geçmedi" diye konuştu.

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