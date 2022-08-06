Canlı: Karagümrük - Alanyaspor maçı

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Süper Lig’in son iki sezonuna da üçer puanla giriş yapan Fatih Karagümrük, lig tarihinde ilk kez üst üste üç sezona galibiyetle başlamak için sahaya çıkıyor.

Maçta ilk devre oynanıyor

Karagümrük 0-1 Alanyaspor

Goller: 19' Eduardo

Karagümrük: Viviano, Emir Tintiş, Biraschi, Burak, Caner, Levent, Ricci, Ozdoev, Shukurov, Borini, Diagne.

Alanyaspor: Yusuf Karagöz, Yusuf Özdemir, Furkan, Fatih, Balkovec, Umut, Fer, Efkan, Efecan, Candeias, Eduardo.

Süper Lig’de boy gösterdiği ilk üç sezona puansız başlayan Alanyaspor, daha sonraki üç sezonu da deplasmanda gol yemeden aldığı üç galibiyetle açtı. 2021/22’nin son dört haftasında puan kaybetmeyen Akdeniz ekibi, en üst ligdeki en uzun galibiyet serisini tekrarlamak istiyor.

Evinde oynadığı son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Fatih Karagümrük, tek mağlubiyetini 2021/22 sezonunun kapanış haftasında konuk ettiği Alanyaspor’dan aldı.Geçen sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu altı Süper Lig maçının dördünü kazanan Alanyaspor, daha önce gerçekleştirdiği 26 İstanbul ziyaretinden üç galibiyet çıkarabilmişti.

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Süper Lig’in 2021/22 sezonunda en fazla şuta sebep olan hata yapan iki takım Fatih Karagümrük ve Alanyaspor’du. Süper Lig’e geldiği Ocak 2018’den bu yana en fazla gol atan oyuncu olan Fatih Karagümrük’ün yeni santrforu Mbaye Diagne, bu süreçte Alanyaspor karşısında görev yaptığı 103 dakikada iki gol sevinci yaşadı.

Karagümrük Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karagümrük Alanyaspor maçı saat 19:15'te başladı. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanıyor.