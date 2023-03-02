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Anderson Talisca, Galatasaray iddiaları sonrası imzayı atıyor

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#Transfer#Anderson Talisca#Galatasaray
Anderson Talisca, Galatasaray iddiaları sonrası imzayı atıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 20:11

Galatasaray ile adı anılan Brezilyalı yıldız Anderson Talisca hakkında bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla ortaya koyduğu performansla kendine hayran bırakan Anderson Talisca, önce Çin'e gitmiş, ardından Suudi Arabistan'ın yolunu tutarak Al Nassr'a transfer olmuştu. 

2021 yılından bu yana Al Nassr forması giyen ve 2024 yılında sözleşmesi sona erecek olan Anderson Talisca'nın takımdan ayrılmak istediği kaydedilirken sarı kırmızılı takımla adı anılmıştı.

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RONALDO SONRASI AYRILACAĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Suudi Arabistan'da gösterdiği performansla takımının yıldızı haline gelen ve Cristiano Ronaldo transferinin ardından takımdaki geleceği tartışılan Talisca'nın ayrılık istediği haberleri gündemdeki yerini korurken İtalya'dan farklı yönde bir haber geldi.

Anderson Talisca'nın Galatasaray'ın transfer gündeminde olduğu ve anlaşma sağladığı iddia edilirken hakkında sürpriz bir gelişme yaşandı.

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Anderson Talisca, Galatasaray iddiaları sonrası imzayı atıyor

TRANSFER GÖRÜŞMESİ YOK

İtalyan Gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, sarı kırmızılılar ile Anderson Talisca arasında herhangi bir transfer görüşmesi gerçekleşmedi.

Brezilyalı oyuncunun tamamen Al Nassr'a odaklandığı ve takımda kalmak istediği kaydedildi.

SUUDi BASININA GÖRE DE KALACAK 

Suudi Arabistan basınında Anderson Talisca'nın Al-Nassr ile son sözleşme görüşmelerini yapıp 2024'ün haziran ayında sona erecek kontratını uzatacağı şeklinde haberler yapılmıştı.

Anderson Talisca, Al Nassr'da bu sezon 16 maçta 14 gol attı.

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#Transfer#Anderson Talisca#Galatasaray

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