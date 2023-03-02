Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL DÜNYA KUPASI PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar...

Güncelleme Tarihi:

#Süper Lig#Hakemler#Süper Lig 24. Hafta
Süper Ligde haftanın hakemleri açıklandı Erkan Özdamar...
Oluşturulma Tarihi: Mart 02, 2023 12:22

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak maçların hakemleri belli oldu. VAR kayıtlarının açıklandığı Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar o karşılaşmadan sonra ilk kez bir mücadelede düdük çalacak.

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. VAR kayıtlarının açıklandığı Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar, söz konusu maçtan sonra ilk kez bir mücadelede düdük çalacak. 

Özdamar, deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat günü oynanması planlanan ancak ertelenen maç için görev almıştı.

Ligde 24. haftanın programı ve hakemler şöyle:

Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük

4 Mart Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan

5 Mart Pazar
16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan

6 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Hakemler#Süper Lig 24. Hafta

BAKMADAN GEÇME!

Gizemli hastalık Şeyin sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor CIA Direktöründen resmî açıklama

Gizemli hastalık 'Şey'in sırrı bir türlü çözülemiyor... ABD istihbarat kurumlarından olay yaratan rapor! CIA Direktörü'nden resmî açıklama

#Havana Sendromu
Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkieler bile işe yarar

Afet anında hayatınızı kurtarabilir: ‘Marketlerde satılan walkie talkie'ler bile işe yarar'

#Kahramanmaraş Depremi
Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

Deprem vurmadan, Hürriyet önlem dosyasını açıyor... İstanbul için harekete geçme vakti

#Olası İstanbul Depremi