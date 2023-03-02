Süper Lig'de haftanın hakemleri açıklandı! Erkan Özdamar...

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Spor Toto Süper Lig'in 24. hafta karşılaşmalarında görev yapacak hakemler ve yardımcıları Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. VAR kayıtlarının açıklandığı Sivasspor - Galatasaray maçının hakemi Erkan Özdamar, söz konusu maçtan sonra ilk kez bir mücadelede düdük çalacak.
Özdamar, deprem felaketinin yaşandığı 6 Şubat günü oynanması planlanan ancak ertelenen maç için görev almıştı.
Ligde 24. haftanın programı ve hakemler şöyle:
Yarın
20.00 Corendon Alanyaspor - Medipol Başakşehir: Zorbay Küçük
4 Mart Cumartesi
13.30 Fatih Karagümrük - DG Sivasspor: Ümit Öztürk
16.00 Trabzonspor - Ümraniyespor: Kadir Sağlam
19.00 Kayserispor - Fenerbahçe: Atilla Karaoğlan
5 Mart Pazar
16.00 Konyaspor - Giresunspor: Erkan Özdamar
19.00 Beşiktaş - MKE Ankaragücü: Volkan Bayarslan
6 Mart Pazartesi
20.00 Kasımpaşa - Antalyaspor: Cihan Aydın