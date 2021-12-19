Altay'a Gençer Cansev'den kötü haber! Mahkemeye verdi...

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Spor Toto Süper Lig’de son olarak deplasmanda Giresunspor’a 3-1 yenilerek galibiyet hasretini 10 maça çıkaran Altay’a Gençer Cansev’den şok haber geldi. Bu sezon kadroya giremeyen 32 yaşındaki stoperin alacakları nedeniyle federasyona gittiği ve tek taraflı sözleşme fesih hakkı kazandığı bildirildi.

Gençer’in Altay’dan yaklaşık 4 milyon TL alacağı olduğu ifade edilirken, futbolcunun bu bedeli mahkeme yoluyla tahsil etme yoluna gittiği vurgulandı.

Altay’a 2018-2019 sezonunda transfer olan deneyimli oyuncu, 2 sezondur forma şansı bulamadı.