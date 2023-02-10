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Altay yardım için tek yürek oldu

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#Deprem#Altay#Ceyhun Gülselam
Altay yardım için tek yürek oldu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 13:35

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altay’ın futbolcuları, Kahramanmaraş’ta meydana gelip 10 ilimizi etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki deprem felaketi sonrası yaraları az da olsa sarmak için tüm Türkiye gibi büyük bir dayanışma örneği gösteren İzmirlilerle omuz omuza verdi.

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Siyah-beyazlı takımda forma giyen İsveçli Eric Björkander, Portekizli Marco Paixao, takım kaptanı Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam, Tolga Ünlü, Deniz Kadah ile altyapıda yetişen Eren Karataş, Eren Erdoğan ve Tugay Gündem taraftarlarla birlikte yardım kolilelirini taşıyarak deprem bölgesine gidecek araçlara yükledi.

MARCO PAIXAO: "DEPREMİ DUYUNCA AĞLADIM"

Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda organize edilen kampanyada yardıma koşan Altaylı futbolcular duyarlı davranışlarıyla alkış topladı. Marco Paixao’ya eşi Melania da eşlik etti. Portekiz basınına konuşan 38 yaşındaki santrfor, olayın şokuyla hemen Hatayspor forması giyen Ruben Ribeiro’yu aradığını ve kendisinin iyi olduğu haberini aldığını dile getirdi. Depremi ilk olarak eşinden duyduğunu belirten Paixao, "Eşim bana söylediğinde ağladım çünkü beş yıldır Türkiye’de yaşıyorum ve burada bana her zaman mükemmel davranan insanlar için büyük bir takdir kazandım. Yıkılan binaları ve enkazları görmek çok acı veriyor" dedi.

Pazartesi günü antrenmana gittiklerini ama isteksiz olduklarını ifade eden Marco Paixao, "Psikolojik olarak hepimiz sarsıldık. Kolay değil. Hissettiklerimizi dışa vurmak çok zor. Gafil avlanan ülke hükümeti para toplayarak, kan bağışı veya maddi bağışlar yaparak hasarı hafifletmek için elinden gelenin en iyisini yaptı. Olağanüstü hal ilan edildi, uluslararası yardıma ihtiyaçları var. 2020’de İzmir’de deprem şehri katletti, 16’ncı katta yaşadığım eve dönemediğim için taşındım. Şimdi daha güvenlikli bir evde yaşıyorum, ancak bu yarın yine başımıza gelebilir" diye konuştu.

TARAFTARLAR KAHRAMANMARAŞ’TA

Altay 1914 Taraftarlar Derneği yöneticileri deprem sonrası soluğu Kahramanmaraş’ta aldı. Siyah-beyazlı takımın tribün liderleri AFAD gönüllüsü olarak bölgeye giysi ve erzak yardımında bulundu. Çetin kış şartlarında deprem bölgesine giden 12 Altay taraftarı, depremzedelere yardım etmek için yoğun mesai harcıyor.

TEKNİK ADAM İKİNCİ PLANDA

Altay’da teknik direktör Sinan Kaloğlu ile karşılıklı anlaşarak yolları ayıran yönetim, yeni teknik adamı belirleme konusunda aceleci davranmayacak. Başkan Ayhan Dündar’ın liglere ara verilmesi nedeniyle teknik direktör tercihinde hızlı hareket etmeyeceği öğrenildi. İzmir temsilcisinin önümüzdeki günlerde camiayı yakından tanıyan bir isimle el sıkışması bekleniyor

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#Deprem#Altay#Ceyhun Gülselam

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