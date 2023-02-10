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Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden güreşçilerin sayısı 9'a yükseldi

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#Deprem#Güreş#Kahramanmaraş
Kahramanmaraşta hayatını kaybeden güreşçilerin sayısı 9a yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2023 10:42

Türkiye Güreş Federasyonu, Kahramanmaraş'ta yıkılan bir binanın enkazında kalan sporculardan 5'inin daha hayatını kaybettiğini duyurdu. 8 güreşçinin kurtarıldığı bina enkazında hayatını kaybeden güreşçi sayısı 9'a yükseldi.

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Türkiye Güreş Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Kahramanmaraş merkezli ve 10 ilimizi etkileyen deprem felaketi sonrası Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi sporcularının kaldığı binanın yıkılması sonrası 8 evladımız enkazdan kurtarılmış, 4 evladımız vefat etmiş ve 4 evladımızın ise enkaz altında olduğu bilgisini Güreş Federasyonu olarak camiamız ile paylaşmıştık. Gelen son bilgiler doğrultusunda Kahramanmaraş’ta enkaz altında olan evlatlarımız Eray Şimşek, Halil İbrahim Erdine, Hasan Sarıtürk, Ozan Datlı ve Ahmet Durman’ın vefat ettikleri bilgisini büyük bir üzüntüyle sizlerle paylaşıyoruz. Camiamızın ve aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

Kahramanmaraş'ta depremin ilk günü güreşçiler Ahmet Taş, Mehmet Eskisarılı, Ali Gürsoy ve Aslan Ekiz'in hayatlarını kaybettiği duyurulmuştu.

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#Deprem#Güreş#Kahramanmaraş

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