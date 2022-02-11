Altay - Çaykur Rizespor Gedson Fernandes penaltı bekledi, Fırat Aydınus "hayır" dedi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Rusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme ABDden tedirgin eden açıklama: Her an başlayabilirRusya-Ukrayna geriliminde flaş gelişme! ABD'den tedirgin eden açıklama: Her an başlayabilir#Rusya
Altay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurduAltay - Çaykur Rizespor maçına Gedson Fernandes damgasını vurdu! #Gedson Fernandes
Son dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş olduSon dakika... Bakan Nebati: Kur korumalı TL mevduatla günde 10 milyar lira giriş oldu#Nureddin Nebati
Üniversiteye giriş sınavında yeni dönem YÖK duyurdu: Baraj kalktıÜniversiteye giriş sınavında yeni dönem! YÖK duyurdu: Baraj kalktı#YÖK
Sedef Kabaş için istenen ceza belli olduSedef Kabaş için istenen ceza belli oldu#Sedef Kabaş
Tablo güncellendi Bakan Kocadan TURKOVAC çağrısı: Zaman kaybetmeyinTablo güncellendi! Bakan Koca'dan TURKOVAC çağrısı: Zaman kaybetmeyin#Fahrettin Koca
Galatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı Uyumaktan çok korktumGalatasaraylı Omar talihsiz kazanın yaşandığı geceyi anlattı! "Uyumaktan çok korktum"#Omar Elabdellaoui
Cumhurbaşkanı Erdoğandan sağlık durumuna ilişkin açıklamaCumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık durumuna ilişkin açıklama#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Bakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldıkBakan Dönmez: Artan enerji fiyatlarına karşı tedbir aldık#Fatih Dönmez
Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi Film senaryosu gibi...Kaçırma planı suya düştü, ekip böyle çökertildi! Film senaryosu gibi...#MİT
Haydar Dümen hayatını kaybettiHaydar Dümen hayatını kaybetti#Haydar Dümen
Tuvalet iddiası ABDyi karıştırdı Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...Tuvalet iddiası ABD'yi karıştırdı! Trump açıklama yapmak zorunda kaldı...#Trump
Haydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci 45’ini yaşamak isterimHaydar Dümen’in son röportajı… ‘Hayatımın ikinci '45’ini yaşamak isterim'#Haydar Dümen
Şaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorumŞaşırtan sözler: Satranç tahtası görünce kendimi kötü hissediyorum#Onur Seyit Yaran
Beni toprağa sen gömeceksin O akşam hüngür hüngür ağladım'Beni toprağa sen gömeceksin' O akşam hüngür hüngür ağladım! #Hera Aslan
HABERLERSpor Arena Haberleri Futbol Haberleri

Altay - Çaykur Rizespor Gedson Fernandes penaltı bekledi, Fırat Aydınus "hayır" dedi

#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Altay
Altay - Çaykur Rizespor Gedson Fernandes penaltı bekledi, Fırat Aydınus hayır dedi

Süper Lig'de Altay ile Çaykur Rizespor'un karşılaştığı mücadelenin ceza sahasında yer kalan Gedson Fernandes penaltı beklerken pozisyonu inceleyen Fırat Aydınus devam kararı verdi.

Haberin Devamı

Süper Lig'de 25. haftanın açılış mücadelesinde Altay ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı mücadele Karadeniz ekibi Gedson Fernandes'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.

Müsabakanın 67. dakikasında Gedson Fernandes yerde kalırken Çaykur Rizesporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu.

VAR'dan pozisyonu kontrol etmesi istenen hakem Fırat Aydınus, monitörün başına gidip pozisyonu inceledi ancak devam kararı verdi.

Aydınus'un devam kararı vermesinin ardından Rizesporlu futbolcular itiraz da bulunsa da karar değişmedi.

Gedson Fernandes'i yanına çağıran Aydınus, bir süre pozisyonu anlattıktan sonra oyunu devam ettirdi.

Gözden Kaçmasın

Altay 0-0 Çaykur Rizespor / Maç sonucu ve özetiAltay 0-0 Çaykur Rizespor / Maç sonucu ve özetiHaberi görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Lig#Çaykur Rizespor#Altay

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse

BAKMADAN GEÇME!

Faturalardaki bu detaya dikkat Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

Faturalardaki bu detaya dikkat! Sanayi elektriği kullanıyor olabilirsiniz...

#Elektrik Faturası
Elon Muskın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: İlk oğlum kollarımda öldü

Elon Musk'ın evlat acısı mahkeme belgelerinde ortaya çıktı: 'İlk oğlum kollarımda öldü'

#Elon Musk
“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

“Yaşasın adalet” diyerek adliyeden ayrıldı Erol Köse ile Fulden Köse boşandı...

#Erol Köse