Altay - Çaykur Rizespor Gedson Fernandes penaltı bekledi, Fırat Aydınus "hayır" dedi

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Süper Lig'de 25. haftanın açılış mücadelesinde Altay ile Çaykur Rizespor'un kozlarını paylaştığı mücadele Karadeniz ekibi Gedson Fernandes'in yerde kaldığı pozisyonda penaltı bekledi ancak devam kararı çıktı.

Müsabakanın 67. dakikasında Gedson Fernandes yerde kalırken Çaykur Rizesporlu futbolcular penaltı itirazında bulundu.

VAR'dan pozisyonu kontrol etmesi istenen hakem Fırat Aydınus, monitörün başına gidip pozisyonu inceledi ancak devam kararı verdi.

Aydınus'un devam kararı vermesinin ardından Rizesporlu futbolcular itiraz da bulunsa da karar değişmedi.

Gedson Fernandes'i yanına çağıran Aydınus, bir süre pozisyonu anlattıktan sonra oyunu devam ettirdi.