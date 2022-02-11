Altay 0-0 Çaykur Rizespor / Maç sonucu ve özeti

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Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanan mücadelede iki ekip gol bulmak için atak geliştirse de eşitlik bozulmadı ve ekipler sahadan birer puanla ayrıldı.

Müsabakada Çaykur Rizespor'un Pohjanpalo ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Bu skorla puanını 22 yapan Altay, 19. sırada yer aldı. 23 puana yükselen Çaykur Rizespor ise 18. sırada yer aldı.

Maçtan Dakikalar



10. dakikada Boldrin ile sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Çaykur Rizespor’da, kale önünde yükselerek topa kafa vuruşu yapan Pohjanpalo’nun şutu kalenin üstünden az farkla auta çıktı.

14. dakikada sol kanattan yüklenen Altay’da, Deniz Kadah’ın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki, sağ çaprazda bulunan Kappel’i gördü. Kappel, rakibinin baskısına rağmen topu soluna çekerek şutunu attı ancak top iki direği birleştiği noktaya çaparak oyun alanına geri döndü. Pozisyonun devamında savunma topu uzaklaştırdı.

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17. dakikada orta alandan gelişen Rizespor atağında Yusuf Sarı’nın ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Pojhanpalo, yerden kaleye vurdu. Kaleci Lis yere uzanarak topun sahibi oldu.

55. dakikada orta alandan gelişen Altay atağında, Zeki’nin pasıyla sağdan ceza sahasına girerek çizgiye inen Kappel, topu arka direğe havalandırdı. Topa gelişine bir ayak içi vuruş yapan Kazımcan’ın şutunda meşin yuvarlak üst direkten döndü. Pozisyonun devamından savunma topu uzaklaştırdı.

63. dakikada Altay ceza alanı içinde gerçekleşen pozisyona Gedson, Deniz Kadah ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hakem Fırat Aydınus, VAR’a giderek pozisyonu inceledi ancak pozisyondan penaltı kararı çıkmadı.

71. dakikada sağ taraftan köşe vuruşu kullanan Altay’da, Özgür’ün ortasına ceza sahası içinde yükselerek kafa vuruşu yapan Kappel’in şutunda kaleci Tarık topu güçlükle kurtardı.

74. dakikada Altay savunmasından seken topu takip ederek savunma arkasına sarkan Yusuf, topu sürerek ceza sahasına girdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Yusuf, sağ ayağıyla sert bir şut gönderdi, meşin yuvarlak üst direkten oyun alanına döndü.

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86. dakikada sol kanattan yüklenen Çaykur Rizespor’da, Yusuf’un ortasında Boyd’un kafayla indirdiği yere topla savunma arkasına sarkan Pojhanpalo, vole vuruşla topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Fırat Aydınus, VAR incelemesi sonrasında ofsayt gerekçesiyle golü iptal etti.

Altay: Lis, Özgür, Murat, Eric, Tolga, Thaciano, Zeki, Kazımcan, Rodriguez, Kappel, Deniz.

Rizespor: Tarık Çetin, Holmen, Selim Ay, Ponck, Cemali, Baiano, Fernandes, Yusuf Sarı, Boldrin, Bolasie, Pohjanpalo.