Altay Bayındır'a müjdeli haber! Manchester United'da Onana'dan kaleyi devralıyor...

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Sezon başında Fenerbahçe'den Manchester United'a 5 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olan Altay Bayındır 1 dakika bile forma şansı bulamamıştı.

ONANA'DAN TARİHE GEÇEN 'KÖTÜ' PERFORMANS

Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve İngiltere Lig Kupası'nda maçlara çıkan Manchester United'da kaleyi, Andre Onana korudu.

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray'la aynı grupta yer alan Manchester United, kalesinde 15 gol görerek bu sayıya ulaşan ilk İngiliz kulübü olarak tarihe geçti. Andre Onana'nın performansı da Şampiyonlar Ligi maçlarında çok eleştirildi.

Premier Lig'de de sezona kötü başlayan Onana, son dönemde toparlamış bir görüntü çiziyordu.

ALTAY BAYINDIR'A MÜJDE! KALEYİ DEVRALIYOR

Sezon başından bu yana süre bulamayan Altay Bayındır'a uzun zamandır beklediği müjdeli haber geldi. Andre Onana, Kamerun Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası kadrosunda yer aldı.

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Bu hafta sonu ligde Nottinghgam Forest ile oynanacak maçta kaleyi koruyacak olan Onana, daha sonra milli takım kampına katılmak için İngiltere'den ayrılacak.

Altay Bayındır, ilki 8 Ocak Pazartesi günü FA Cup üçüncü turunda Wigan Athletic maçı olmak üzere milli kalecimiz en az 5 maçta Manchester United kalesini koruyacak.

Kamerun'un Afrika Uluslar Kupası'ndaki durumuna göre bu süre Altay lehine uzayabilir.

Altay Bayındır, Premier Lig'de Tottenham, Wolverhampton, West Ham United ve Aston Villa maçlarında kesin olarak kalede olacak.

TEN HAG, ALTAY'DAN MEMNUN

Ligde son olarak Aston Villa karşısında 2-0 geriye düşen ve maçı çevirip 3-2 kazanan Manchester United'da menajer Erik ten Hag, Altay Bayındır ile ilgili olumlu yorumlar yapmıştı.

"Kalecilerimin hepsinin performanslarından çok memnunum. Altay yavaş yavaş alışıyor. Avrupa maçlarını görüyor. Böyle kendisini geliştirmeye devam ederse illa ki oynama fırsatı bulacaktır. Bir gelişim sürecinde. Sabırlı olması gerekiyor. Umarım ilerleyen dönemlerde onu da tercih edeceğiz."

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Afrika Uluslar Kupası ne zaman başlıyor?

1957'den bu yana düzenlenen Afrika Uluslar Kupası'na bu yıl Fildişi Sahili ev sahipliği yapacak.

Temmuz ayında oynanması planlanan 34’üncü Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle Ocak 2024'e ertelenmişti.

Afrika Uluslar Kupası, 13 Ocak-11 Şubat 2024 tarihlerinde düzenlenecek.