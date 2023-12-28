Fatih Terim - Panathinaikos birlikteliğinde Acun Ilıcalı detayı! Panathinaikos Başkanı ile İstanbul'daki evinde buluştular...

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Fatih Terim’in Yunanistan’ın köklü takımlarından Panathinaikos’un yeni teknik direktörü olmasının Türk ve Yunan basınında yankıları sürüyor... .

Yunanistan Ligi'nde Panathinaikos'un liderle arasında 1 puan fark olmasına rağmen teknik direktör değişikliği kafalarda soru işaretleri yarattı. Hatta Yunanistan'da spor gazetelerinin manşetlerinde, Panathinaikos'un başarılı Sırp teknik direktörü Ivan Jovanovic'in görevden alındığını basından öğrendiğine yönelik haberler vardı.

Panathinaikos taraftarı da gelişmeleri yakından takip ederken; Yunan basını Panathinaikos’un sahibi, armatör Yannis Alafouzos’un kimseye haber vermeden İstanbul’a gidip Fatih Terim ile anlaşmasında ünlü televizyoncu ve medya patronu Acun Ilıcalı'nın büyük rol oynadığını yazdı. İşte detaylar...

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"ACUN ILICALI'NIN EVİNDE GÖRÜŞTÜLER"



Sırp teknik direktörün ayrılık sürecine dair Yunan medyasından tepkiler sürerken Yunan basını, Fatih Terim'in transferinde Acun Ilıcalı'nın büyük rolü olduğunu yazdı. İddiaya göre, geçen pazartesi günü İstanbul'a gelen Panathinaikos'un sahibi Yannis Alafouzos, soluğu Acun Ilıcalı'nın evinde aldı. Daha sonra Fatih Terim de Acun Ilıcalı'nın evine geldi.

Üçlünün yaptığı görüşmeler sonunda Fatih Terim'in Yunanistan'a transferi netlik kazandı. Yunan medyası ve Panathinaikos'un başarılı Sırp teknik direktörü Ivan Jovanovic'in görevden alındığını ve Fatih Terim'in takımın başına geçeceğini Türk medyasından öğrenmiş oldu.

FATİH TERİM: "İSTANBUL'DA KARŞILIKLI ELEKTRİĞİMİZ TUTTU"

Atina'ya gelişince havaalanında açıklamalarda bulunan Terim, Panathinaikos Başkanı ile İstanbul’daki görüşmede karşılıklı elektriğin tuttuğunu belirtirken “Ne istediğini bilen, ne olmasını da ifade ettiği bir toplantı oldu. Onun için ben de çok fazla düşünmeden ‘peki’ dedim” diye konuşmuştu.

"ALAFOUZOS JOVANOVIC'İ İSTANBUL BOĞAZI'NDA BOĞUVERDİ"

Fos Ton Spor gazetesi, haberinde, “Alafouzos, Jovanovic'i İstanbul Boğazı'nda boğuverdi ve Terim’i göreve getirerek büyük risk aldı" ifadelerine yer verdi.

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"NOEL HEDİYESİ NANKÖRLÜK"

Live Spor gazetesi de Terim'in göreve getirilmesiyle ilgili haberinde, “Alafouzos'un Panathinaikos'u ligin ilk sırasına çıkaran Jovanovic'e Noel hediyesi nankörlük" yorumunu yaptı.

Fatih Terim’in Panathinaikos’un basına geçmesi Yunan basınında da manşetlere taşındı. Ülke medyası Terim haberini okuyucularını şöyle sundu:

Te Nea: Panathinaikos’ta fırtınalı gelişme.

Sportime: Türkiye’den bomba haber.

Paraskhnio: Panathinaikos’un yeni teknik direktörü Fatih Terim.

Koutipandoras: Pana’da bomba! Jovanovic gitti, Terim geldi.

Gazzetta: 30 yıl Türk futbolunu etkilemiş hoca Panathinaikos’a kendi damgasını vurmaya geliyor.

SporFM: İmparator Fatih. 30 yıldır Galatasaray ve Milli Takım ile tarih yazıyor.

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Filathlos: Panathinaikos için bu şampiyonluklar geliyor belirtisi.

Skai: Türkiye’nin efsanesi Fatih Terim ‘yeşil dümen’e geçti.