Alperi Onar'ın en büyük hayali EuroLeague şampiyonluğu! "O kupayı Fenerbahçe ve babam için kazanacağım"

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İstanbul, bugünden itibaren önemli bir spor organizasyonuna daha ev sahipliği yapacak. Basketbol Kadınlar Euroleague Dörtlü Finali, Fenerbahçe Safiport’un ev sahipliğinde Ülker Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Geçen sene kılpayı kaybettiği Avrupa şampiyonluğunu bu kez kucaklamak isteyen sarı lacivertli temsilcimizin oyun kurucu Alperi Onar, kupayı bu kez Fenerbahçe Kulübü müzesine getirmeye kararlı olduklarını söyledi

Babama söz vermiştim

Dörtlü Final öncesi bir araya geldiğimiz milli basketbolcu, Euroleague kupasının kendisi için çok özel bir anlamı olduğunu belirterek şunları söyledi: “21 Şubat’ta babamı kaybettim. Benim için çok zor günlerdi. Babama Türkiye Kupası’nı kazanma sözü vermiştim ama olmadı. Şimdi daha büyüğünü; EuroLeague kupasını kazanıp, boynumda madalyayla ona gitmeyi çok istiyorum. Şu an beni gülümsetebilecek ve en yüksek şekilde motive edebilecek yegane şey bu kupa.”

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Türkiye Kupası finali bize ders oldu

26 Mart’ta ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi’ne 71-58 mağlup oldukları Türkiye Kupası final maçının kendileri için önemli bir ders olduğunu belirten Alperi, şöyle devam etti: “Bizim için ağır bir hasar oldu. O günlerde çok üzüldük, büyük hayal kırıklığı yaşadık. Ama bazen kötü şeyler iyi sonuçlar doğurur. Ben de o yaşadığımız üzüntünün Euroleague için iyi sonuçlar doğuracağına inanıyorum. Belki de orada şampiyon olsaydık hatalarımızın farkında olamayacaktık. Şimdi gereken dersi aldık, hatalarımızı gördük.

Şampiyonluk için kurulan bir takımız

Kaybettiğimiz o finalden sonra, bu senenin hatta Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı tarihinin en büyük kupasını kazanmak için kenetlendik ve daha da istekli bir hale geldik. Taraftarımızın önünde, kendi salonumuzda şampiyonluğu kazanmayı çok istiyoruz.” Basketbolculuk kariyeri adına Fenerbahçe forması giymenin büyük bir adım olduğunu belirten Alperi Onar, sözlerine şöyle devam etti: “Fenerbahçe, kadın basketboluna özellikle son yıllarda büyük yatırımlar yapan, iyi kadrolar kuran ve Avrupa’da hep üst sıraları hedefleyen bir takım. Burada her kulvarda tek hedef şampiyonluktur. Biz de şampiyonluk için kurulmuş bir kadroyuz. Böyle bir takımın bir parçası olmaktan çok mutluyum.”

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EN BÜYÜK HAYALİ EUROLEAGUE ŞAMPİYONLUĞU

Basketbol kariyerine Adana Botaş’ta başlayan Alperi Onar, OGM Ormanspor ve Galatasaray’da oynadıktan sonra Fenerbahçe’ye geldi. 26 yaşındaki oyun kurucu, bu sezon Euroleague’de 3.8 sayı, 1 ribaund ve 1.7 asist ortalamalarıyla oynadı.

LAPENA: DÖRTLÜ FİNAL’E HAZIRIZ

Fenerbahçe Safiport Başantrenörü Victor Lapena, Euroleague Dörtlü Finali’ne hazır olduklarını belirterek, “Turnuvanın İstanbul’da ve taraftarlarımızın önünde oynanacak olması bizler için ekstra motivasyon sebebi. Takımımız, bu atmosferde oynamak için hazır. Oyuncularımızda heyecan ve istek var tabii ama üzere maç başladıktan sonra o heyecanı bir kenara koyup, en iyi şekilde mücadele edeceklerine eminim” dedi.