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Almanya hocası Nagelsmann'dan Türkiye maçı sözleri: İlkay için özel bir maç olacak

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#Almanya#Türkiye#Nagelsmann
Almanya hocası Nagelsmanndan Türkiye maçı sözleri: İlkay için özel bir maç olacak
Oluşturulma Tarihi: Kasım 18, 2023 00:49

Almanya Teknik Direktörü Julian Nagelsmann ve hücum oyuncusu Leroy Sane, yarın oynanacak Türkiye karşılaşması öncesinde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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Ay-yıldızlı takımın güçlü bir ekip olduğunun altını çizen Nagelsmann, "Hazırlıklarımızı ciddiyetle sürdürdük. Güzel bir atmosfer ve karşılaşma olacağını düşünüyorum. Vincenzo Montella yönetiminde eskisinden farklı bir oyun tarzları var. Sanırım yarın bizi baskı altına almaya çalışacaklar. Arkalarına yaslanmayacaklar. Cesurca oynuyorlar ve hedefe giden yolda ilerliyorlar" diye konuştu.

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"TER STEGEN, TÜRKİYE VE AVUSTURYA MAÇLARINI KAÇIRACAK"

Alman kaleci Marc-Andre ter Stegen’in sağlık durumuyla ilgili bilgi veren Nagelsmann, "Stegen, şiddetli sırt ağrısı nedeniyle Türkiye ve Avusturya maçlarını kaçıracak. Cumartesi günü kamptan ayrılarak Barcelona’ya gidecek. Umarım bir an önce iyileşir ve tekrar sahalara döner" şeklinde konuştu.

"İLKAY İÇİN ÖZEL BİR MAÇ"

Julian Nagelsmann, Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile ilgili bir soruya şu yanıtı verdi: "Evet onun için özel bir maç. Buna seviniyor. Anne babası Türkiyede. Özel bir an onun için. Bunun normal olduğuna inanıyorum. İyi bir maç ortaya koyma sorumluluğu var. Çok sakin ve rahattı" ifadelerini kullandı.

Almanya Milli Takımı’nın hücum oyuncusu Leroy Sane ise karşılaşmayı sabırsızlıkla beklediğini belirterek, "Stadyumda güzel bir atmosfer olacak" dedi.

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#Almanya#Türkiye#Nagelsmann

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