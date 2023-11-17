Milli Takım teknik direktörü Montella'dan Arda Güler cevabı

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Yarın Almanya ile hazırlık maçında karşılaşacak olan A Milli Takım'da teknik direktör Vincenzo Montella ve milli futbolcu Çağlar Söyüncü basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

İlk olarak söz alan Çağlar; "Tamamen iyileştim çok şükür. Hocamız bizim için büyük şans. Şu anda oynamaya hazırım. Sakatlığım tamamen geçti. İyi durumdayız. Almanya'ya gurbetçi vatandaşlarımızın yanına geldik. Onlar için de bizim içinde bu maç güzel olacak. 3 yıl önce de gelmiştik. Bizi yine çok iyi karşıladılar. İnşallah güzel bir sonuçla onları mutlu ederiz. Takım olarak iyi şeyler yapıyoruz. Her oyuncu değerli burada. Arkadaşlık ortamımız çok iyi. Güzel bir jenerasyon var. Avrupa Şampiyonası'na en son gittiğimizde talihsiz şeyler yaşadık. Bizim için kötü geçmişti. Hatalarımızdan ders çıkarıp, güzel bir oyun ortaya koyup başarılı olmak istiyoruz." dedi.

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MONTELLA: ALMANYA'DAKİ MİLYONLARCA TÜRKÜ MUTLU ETMEK İSTİYORUZ

Vincenzo Montella ise şunları söyledi:

Her şey yolunda. Hava biraz soğuk ama alışmamız gerekiyor. Tarih dolu bir statta oynayacağız. Burada olduğumuz için mutluyuz. Bütün duygularımızı bastırdığımız dönemdeyiz. Şampiyonaya yavaş yavaş yaklaşıyoruz. Milyonlarca Türkün olduğu yere gelip, onların bizi sevgiyle kucakladığını görmek mutluluk verici. İyi bir oyunla onları mutlu etmek istiyoruz. Bu tarz maçlarda doğru bir mix yapmamız gerekiyor. Sakatlarımız vardı, ayrılanlar oldu. Doğru bir karışımla 11'imizi şekillendireceğiz.

ARDA GÜLER'İ YAKIN ZAMANDA MİLLİ TAKIM'DA GÖREBİLİR MİYİZ?

İnşallah görürüz. Kendisi de bu durumdan mutsuz. Dünyanın en iyi kulübüne gidiyorsunuz ama bu talihsiz olayı yaşıyorsunuz. Neler hissettiğini biliyorum. Çok sabırlı davranması gerekiyor.

"BİZİM İÇİN GÜZEL BİR TEST OLACAK"

Bizim için çok önemli bir maç olacak. Almanya çok güçlü bir takım. EURO2024'ü kazanabilecek takımlardan bir tanesi. Bizim için güzel bir test olacak. Burada çok fazla Türk var. Onları da gururlandırmak istiyoruz. Bu açıdan çok önemli bir karşılaşma. Çok sıcak bir atmosfer bekliyorum. Kendi evimizde oynuyormuşuz gibi bir atmosfer hissedebiliriz. Bu yüzden bunun heyecanını yaşıyoruz.

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YUSUF YAZICI VE YUSUF SARI SÖZLERİ

Yusuf Yazıcı çok komple bir futbolcu. Diğerlerine nazaran daha çok yönlü bir isim. Bize katkı sağlayacağını düşünüyorum. Yusuf Sarı'nın ise nasıl bir futbolcu olduğunu biliyorum. Onun uluslararası seviyede oynaması gerektiğini düşündüğüm için çağırdım.

"GALLER MAÇI FİZİKSEL OLACAK"

Milli Takım'daki bütün futbolcular 11'de oynayabilecek kapasitede. Bizim için önemli bir maç. Bu maçta görmemiz gereken futbolcular olacak. İyi bir hazırlık olarak görüyoruz Almanya maçını. Galler de bizim için çok önemli. Orada fiziksel bir maç olacak. Ona göre bir hazırlıkla oraya gideceğiz.