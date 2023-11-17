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Real Madrid'de Arda Güler sonrası bir şok daha! Sakatlık açıklandı

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#Real Madrid#Arda Güler#Camavinga
Real Madridde Arda Güler sonrası bir şok daha Sakatlık açıklandı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2023 14:18

Real Madrid, Eduardo Camavinga'nın sağ diz dış yan bağlarının koptuğunu açıkladı.

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La Liga devi Real Madrid, sakatlıklarla boğuşmaya devam ediyor.

ARDA GÜLER'İN TALİHSİZLİK SAKATLIKLARI

İlk olarak ABD kampında sakatlanan ve dizinden ameliyat olan Arda Güler, tam takımla çalışmalara başlamışken yeniden sakatlanmış ve bir süre daha takımdan ayrı kalmıştı.

Milli futbolcumuz geçtiğimiz hafta Rayo Vallecano ve Braga maçlarının kadrosunda yer almış ancak forma şansı bulamamıştı. Eleştiri okları Ancelotti'ye çevrilmişken Arda Güler'in yeniden sakatlandığı ortaya çıktı.

Bugün oynanacak Valencia maçının kadrosunda olmayan Arda Güler'in dönüşünün milli ara sonrasını bulacağı belirtiliyor.

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KULÜP DOKTORUYLA YOLLAR AYRILDI

Bu gelişmelerin ardından Real Madrid, kulübün baş doktoru Niko Mihic'in görevine son verdi. Mihic'in, Arda Güler'in Real Madrid'deki ilk sakatlığında genç oyuncunun ameliyat olup olmayacağı konusunda Doktor Leyes ile fikir ayrılığı yaşadığı aktarıldı.

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BU KEZ CAMAVINGA SAKATLANDI AMA MİLLİ TAKIMDA

Fransa Milli Takımı kampında Ousmane Dembele ile çarpışan Eduardo Camavinga'dan da kötü haber geldi.

La Liga ekibi, Camavinga'nın sağ diz dış yan bağlarının koptuğunu açıkladı. Fransız yıldız, 8-10 hafta sahalardan uzak kalacak.

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#Real Madrid#Arda Güler#Camavinga

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