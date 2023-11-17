Luis Diaz golü attı, babası kendinden geçti! Film gibi hikaye, silahlı çete kaçırmıştı

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2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri 5. haftasında Kolombiya ile Brezilya karşı karşıya geldi.

Metropolitano Roberto Melendez Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Kolombiya, Brezilya'yı 2-1 mağlup etti.

Brezilya, 4. dakikada Gabriel Martinelli ile öne geçti ve devreye 1-0'lık skorla girildi.

TEK BAŞINA ÇEVİRDİ

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 75. ve 79. dakikalarda Luis Diaz kaydetti.

GOLDEN SONRA DUYGUSAL ANLAR

Karşılaşmanın yıldızı Luis Diaz, attığı gollerin ardından duygusal anlar yaşadı. Kolombiyalı yıldız, gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı ve galibiyeti babasına armağan etti.

ÇETEN KURTULDU, MAÇTA KENDİNDEN GEÇTİ

Yıldız oyuncunun babası Luis Manuel Diaz'ın sevinci ise geceye damga vurdu. Gollerden sonra kendinden geçen ve büyük sevinç yaşayan baba Diaz, Kolombiya'da silahlı grup tarafından kaçırılmış ve geçen hafta serbest bırakılmıştı.

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ANNESİ HEMEN BIRAKILDI AMA...

Luis Diaz'ın babası Luis Manuel Diaz ve annesi Cilenis Marulanda 28 Ekim'de motosikletli silahlı adamlar tarafından kaçırılmıştı. Marulanda saatler sonra serbest bırakılırken Luis Manuel, geçen haftaya kadar çetenin elinde kalmıştı.