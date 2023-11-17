İbrahim Üzülmez: Batuhan Karadeniz paramı da arabamı da aldı gitti | Beşiktaş'ı çalıştırmak isterim | Arda Turan Eyüp'te yapar?

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Beşiktaş'ın efsanelerinden biri olan ve teknik direktörlük kariyerinde Çaykur Rizespor, Gençlerbirliği, Gaziantepspor, Bursaspor, Ankaragücü ve Eyüpspor gibi takımları çalıştıran İbrahim Üzülmez, Spor Arena'ya konuk oldu.

Gamze Türk sordu; İbrahim Üzülmez, Beşiktaş'ın son durumunu, hedeflerini ve çok daha fazlasını Spor Arena Youtube kanalında anlattı.

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İşte röportajdan öne çıkanlar;

-En son Eyüpspor’u çalıştırdınız. Uzun bir ara verdiniz. Nasıl bir teklif bekliyorsunuz?

Bizim işimiz zor bir iş. Bu meslekte zirveyi hedefliyorsak, plan ve projesi iyi olan bir takımla çalışmalıyız. Çok kolay değil, bir sürü meslektaşımız var boşta. Bir takım boşa çıktığında 20 tane aday var. O adaylar içerisinde görev almak da çok kolay değil. Hakkımızda her şeyin hayırlısı. Hedeflerim var. Bizi ileriye taşıyabilecek bir projede yer almak istiyorum. Bu işi yapmak için yapmamak gerek. Eyüpspor’dan sonra bir ara verdik ama bazen o aranın verilmesinin sağlıklı olacağını düşünüyorum. Görev alıp 2-3 ay içerisinde o görevden ayrılmaktansa doğru bir proje olsun, istikrarlı bir şekilde hedeflerimize ulaşalım. Zaman zaman alt liglerden teklifler geliyor ama alt liglerde şampiyonluklarımız var, hedeflerimize ulaştığımızı düşünüyorum. Süper Lig’den iyi bir teklif gelirse çalışmak istiyoruz.

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BOCALADIĞIMIZ DÖNEMLER OLDU AMA BAŞARISIZ DEĞİLDİK

-Eyüpspor’dan ayrılık sürecinizde bazı kırgınlıklar yaşandı. Aslında takım çok iyi de gidiyordu. Ayrılık fitilini ateşleyen ne oldu?

Eyüpspor’da başarılı bir şekilde yolumuza devam ediyorduk. Almamız gereken kararlar vardı ama aldığımız kararları uygulama konusunda sıkıntı oldu. Yoksa oyuncu profiline baktığınız zaman 25 farklı karakter, Süper Lig’den gelmiş oyuncular, yeri geliyor egoları var onları idare etmeye çalışıyorsunuz, yeri geliyor camia büyük bir külfetin altına girmiş onu zirveye taşımaya çalışıyorsunuz. Eyüpspor’da zaman zaman bocaladığımız dönemler oldu ama başarısız değildik. Takımdan ayrıldığımızda da 2. Sıradaydı. Profesyonellikte bu tür ayrılıklar oluyor. Eyüpspor’da mutluydum. Eyüpspor’da üzüldüğümüz noktalardan birisi takımı hedefe götürebilirdik, takımı limana yanaştırabilirdik, şampiyonluk yaşayabilirdik. O kadar emekten sonra finali yapamamak beni yordu. Geçen seneki Eyüpspor’a baktığınız zaman yönetmek o kadar kolay değildi. İsim olarak vermeyeyim ama Arda Hocanın yaptığı en iyi şeylerden birisi takım içerisinde sadece işi gücü saha içerisinde olan oyuncu grubunu benimsedi. Ben Arda Hocanın da önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Bizim dönemimizde egosu yüksek olan oyuncular vardı, ona rağmen o takımla çok doğru işler yaptık. İsimler çok önemli değil, manşet vermeyeyim. Keşke o azmin karşılığında Eyüpspor’u zirveye taşıyabilseydik.

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ARDA TURAN BAŞARILI DEVAM EDİYOR

-Sizden sonra göreve Arda Turan geldi. İlk teknik direktörlük tecrübesi. Performansını nasıl buluyorsunuz?

Arda Hoca çalışıyor, Eyüpspor’da oynattığı oyunla başarılı bir şekilde yoluna devam ediyor. Şampiyonluğun en büyük adaylarından biri Eyüpspor. Ben Arda’nın başarılı olmasını isterim. Allah herkesin yolunu açık etsin. Bundan sonraki süreçte yapacağımız şey ona en iyi şekilde dileklerimizi sunmaktır.

FUTBOLU İLERİ TAŞIMAZ

-1. Lig’de bilet fiyatlarının yüksek bedelle satılması üzerine kara para aklama iddiaları gündeme geldi. Siz de 1. Lig’de görev almış bir teknik direktör olarak böyle bir şey olabilir mi?

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Benim olduğum takımda böyle şeyler olamaz. Futbol camiası çalkalanıyor. Bunun üzerine gidilsin. Temiz futbol diyorsak üzerine gidilmesi gerekiyor. İçeriği bilmiyorum, detayı bilmiyorum. Bu tür iddialar futbolu ileri taşımaz. Federasyon yetkililerinin bu iddianın üzerine gitmesi gerekiyor. Özellikle alt liglerle ilgili iddialar senelerdir var. Somut bir delil olmadan insanları linç etmek de çok doğru değil. Ama spor camiasında edilen iddialar yenilir yutulur cinsten değil.

BEŞİKTAŞLI OYUNCULAR ÖZ ELEŞTİRİ YAPMALI

-Beşiktaş’ta kötü bir gidişat var. Taraftar yönetimden mutsuz. Sizce yönetimin değişmesi tüm sorunları çözer mi?

Öncelikle Ahmet Nur Çebi’ye bir Beşiktaşlı olarak teşekkür ediyorum. Görev aldı, zaman zaman eleştirildi, yanlışlar da yapıldı. Bu yanlışların içerisinde Ahmet Başkan, ‘Oyuncu grubu günü gününe parasını alıyor’ dedi. Biz 6 ay para almadık. Oyuncu grubunun burada öz eleştiri yapması lazım. Ben maçlara gittiğimde taraftarı gördüğümde duygulanıyorum. Küçücük çocukların kaybedilen maçlardan sonra 5-10 dakika orada o üzüntüyü yaşadığını biliyorum. Bu taraftar grubu takımına bu kadar bağlıyken oyuncu grubunun saha içerisindeki performansı eleştirilmeyecek mi? Onana nerede? Masuaku nerede? Amartey nerede? Bu taraftar sana sahip çıktı Ghezzal. Penaltıyı Cenk’in elinden aldırıp sana attırdı. Taraftar seni seviyor, sana inanıyor, 20-30 maçtır bir tane maçta devreye girememişsin. Ghezzal istikrara baktığında takıma bir şey vermedin. 3-5 maçta sakatlık yaşıyorsun. O zaman problem nerede? Sezon başını mı sağlıksız geçirdin? Ya da profesyonellik anlamında kendine bakmıyor musun? Güzel kontratlar var, helali hoş olsun. Sen bu kontratların karşılığında bir maçta öne çıkmadığında oyuncu olarak özeleştiri yapamayacak mısın? Bazen insanlar yanlış anlıyor ama biz oynarken yeteneğimiz çerçevesinde her şeyimizi ortaya koyduk. Ben bir Sergen değilim ama benim de kendime göre yeteneklerim vardı. Ghezzal sonra çıkarken ıslıklanıyorsun. Beşiktaş taraftarı sahada yüreğini ortaya koyan oyuncuyu biliyor ona da o desteği veriyor. Sadece bu oyuncu grubunu alırken neden daha iyi araştırılmadı diye Ahmet Nur Çebi eleştirilebilir. Beşiktaş’a hizmet eden herkese teşekkür etmek gerekir.

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BEŞİKTAŞ'TA GÖREV ALMAK HAYALLERİMDEN BİRİ

-Bir teknik direktör değişikliği düşünüldüğünde Beşiktaş’ta çalışmak ister misin?

Nasip olursa çalışmak isteriz. 11 sene o camiada oynadık, kaptanlık yaptık. Çok güzel maçlarımız oldu. Uzun süre hizmet etmiş çok deneyimli teknik adamlar da var. Onlar da görev almak ister. Bu iş nasip işi. Bazen çok istersiniz olmaz bazen o takım size gelir. Beşiktaş’ta görev almak en büyük hayallerimden biri. Bir gün olacak inşallah. Biz de kendimize güveniyoruz. Bu kadronun da kötü bir kadro olduğunu düşünmüyorum, bu takımın birlikteliğe ihtiyacı var, barışa ihtiyacı var. Bu oyuncu grubuna Beşiktaş aramasının ne kadar önemli ve değerli olduğunu hissettirmeniz lazım.

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BATUHAN SADECE PARA DEĞİL ARABAMIZI DA ALIRDI

Batuhan Karadeniz'e çok desteğimiz oldu. O zaman altyapıdan gelmişti. Sadece Batuhan değil genç kardeşlerimize en iyi şekilde yardımcı olmaya çalışıyorduk. Batuhan bunların içerisinde biraz daha hiperaktif olduğu için benden habersiz bankaya gidiyordu. Şerafettin abi dediği kişi beni arıyordu, Batuhan’ın haberi yok ama, ‘Batuhan geldi ne yapayım?’ diyordu, ‘Ver abi’ diyordum. Batuhan benim Milli Takımda da oda arkadaşımdı. Çok anlattım ama Batuhan’ın kafa hep saha dışında çalıştığı için belli bir yerlere gelmedi. O dönemlere dair anlattığı anılar doğru, arabamızı verdik, paramızı verdik ama Batuhan çok güzel kardeşimizdir. Allah yolunu açık etsin. Sadece para değil arabamızı da alır giderdi. Ben odamda dinleniyorum eve gideyim diyorum araba yok, ‘Bir yere gidip geliyorum’ diyordu, iki gün araba onda kalıyordu.

00:00 Açılış

00:58 "Süper Lig'den teklif bekliyorum"

03:01 Eyüpspor'dan ayrılık sebebi

06:00 "Eyüpspor'u Süper Lig'e çıkarırdım"

07:27 Arkasından 'kulis' mi yapıldı?

09:29 Futbolda 'kara para aklama' iddiaları

13:11 "Onana, Masuaku, Amartey nerede!"

18:50 "Beşiktaş'ta çalışmak isterim"

22:54 Fenerbahçe mi, Galatasaray mı?

25:22 "Icardi iğneyle oynuyorsa..."

26:03 "En iyisi Edin Dzeko"

27:59 "Kuntz - Montella değişikliği doğruydu"

29:31 "Milli takımda doğru jenerasyonu yakaladık"

31:22 Batuhan Karadeniz ile borç anısı

34:29 Gördüğünüz en yetenekli futbolcu?

34:44 Gördüğünüz en çalışkan futbolcu?

34:54 En iyi takım arkadaşınız?

36:41 Anlaşamadığınız takım arkadaşınız?

37:09 Beşiktaş mı, A Milli Takım mı?

37:58 Bu fotoğraflar ne hatırlatıyor?

42:23 Kapanış