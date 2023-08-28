Alman devi, Mergim Berisha'yi istiyor! Yıldız golcüden dev gelir...

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Fenerbahçe'den Alman ekibi Augsburg'da transfer olan golcü oyuncu Mergim Berisha için dev bir talip çıktı.

Sky'da yer alan habere göre; Borussia Dortmund, 25 yaşındaki golcüyü kadrosuna katmak istiyor.

15 MİLYON EURO BONSERVİS

Borussia Dortmund'un Mergim Berisha için Augsburg ile temaslara başladığı ve Berisha için beklentisinin 15 milyon Euro olduğu kaydedildi.

Alman yıldızın da kariyerindeki bir sonraki adımı atmak istediği ve Borussia Dortmund'a transfer olmaya sıcak baktığı ifade edildi.

AUGSBURG PERFORMANSI

Augsburg, Berisha'yı geçen sezon Fenerbahçe'den kiralamış, ardından bu yaz transfer döneminde 4 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Augsburg forması altında 26 maçta süre bulan Mergim Berisha, 9 gol attı ve 4 asist yaptı.