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Fenerbahçe'de Emre Mor'dan iyi haber

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Emre Mor
Fenerbahçede Emre Mordan iyi haber
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 28, 2023 18:52

Fenerbahçe, Twente ile oynayacağı rövanş maçının hazırlıklarını sürdürdü. Sarı lacivertlilerde bir süredir sakatlığı bulunan Emre Mor'un çalışmalara başlayacağı tarih belli oldu.

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Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu rövanş maçında 31 Ağustos Perşembe günü Hollanda ekibi Twente ile deplasmanda mücadele edecek.

Karşılaşma öncesinde sarı-lacivertli ekip, çalışmalarına teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde devam etti. Can Bartu Tesislerinde yapılan idman; koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra 3 gruba ayrılan sarı-lacivertli futbolcular, 5'e 2 top kapma çalışmaları yaptı. İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışmalar gerçekleştirildi. Fenerbahçede Samet Akaydın, Peres, Djiku, İsmail Yüksek ve Mert Hakan bireysel çalışmalarını sürdürdü.

Sol kalça kasında 2’nci derece yırtık tespit edilen Ferdi Kadıoğlu'nun milli aranın ardından takıma dahil olacağı öğrenilirken, sakatlığı devam eden Emre Mor'un ayağındaki alçının çıktığı ve 10 gün sonra saha çalışmalarına başlayacağı bildirildi.

Sarı-lacivertli ekip, hazırlıklarına yarın yapacağı çalışmayla devam edecek

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#Fenerbahçe#İsmail Kartal#Emre Mor

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