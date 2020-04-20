Ali Şen: Fenerbahçe kalan 8 maçı kazanırsa şampiyon olabilir

Fenerbahçe'nin efsane başkanlarından Ali Şen, Sarı-Lacivertli ekibin şampiyonluk yarışı ve gelecek sezonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

"FENERBAHÇE'NİN HALA ŞAMPİYONLUK UMUDU VAR"

TRT Spor'a konuşan Şen, "Fenerbahçe lige başladığı zaman 'mutlaka şampiyon olacağım' diye başlıyor. Büyük kulüpler böyle başlar zaten. Futbolda ne neticeler gördük. Kalan 8 maç var. 8 kere 3 eder 24 puan. 24 puan aldıktan sonra rakiplerin puan kaybetmesini beklemek. Futbolda olmaz denilen şeyler olmuştur. Olmaz demeyin, Fenerbahçe'nin hala umudu var. O kapıyı açık tutalım. Bu sezon şampiyon olamadığı takdirde ise umutsuzluk göremiyorum" şeklinde konuştu.

"ÖNÜMÜZDEKİ SENENİN PLANLAMASI ŞİMDİDEN YAPILMALI"

Yeni sezonun planlamasının şimdiden yapılması gerektiğini dile getiren Ali Şen, şöyle konuştu:

"Gelecek sene de Fenerbahçe'de öncelik borçların altından kalkmak olmalı. Şampiyonluğa aç ve muhtaç olduğumuza göre önümüzdeki senenin planlaması şimdiden yapılmalı. Önümüzdeki sene umarım bu başarı sağlanır."

Süper Lig'de 26 hafta geride kaldı ancak corona virüsü salgını nedeniyle sezon askıya alınmış durumda... 26 hafta sonunda Fenerbahçe topladığı 40 puanla 7. sırada bulunuyor. Ligin lideri olan Trabzonspor ise 53 puanda ve sarı-lacivertli takımın 13 puan önünde...





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