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Ali Koç'un soyunma odası konuşmaları! Başakşehir maçı sonrası...

#Fenerbahçe#Ali Koç#Pereira
Ali Koçun soyunma odası konuşmaları Başakşehir maçı sonrası...

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında bir konuşma yaptı.

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Fenerbahçe, dün akşamki Başakşehir maçı sonrası soyunma odasında büyük üzüntü yaşanırken Teknik Direktör Vitor Pereira ve daha sonra soyunma odasına gelen Başkan Ali Koç, takıma sahip çıktılar.

Oyuncularını tek tek teselli eden Pereira, "Bugün iyi değildik, kendi kimliğimizden uzaktık, özellikle ilk yarıda uyuduk ve 45 dakikayı rakibe hediye ettik. İkinci yarı biraz toparlansak da gerçek oyunumuz bu değil. Frankfurt karşısında yüksek şiddetli bir oyun oynadık bu açıdan değerlendirdiğimizde anlaşılabilir bir durum. Kafamızı kaldırıp önümüze bakacağız, takım ruhu, birbirimize inanç ve özgüvenle önümüzdeki maçtan itibaren Fenerbahçe gibi oynamaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı.

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ALİ KOÇ'UN SOYUNMA ODASI KONUŞMALARI

Daha sonra soyunma odasına gelen Başkan Ali Koç da takıma sahip çıktı. “Kazanırken de kaybederken de biz bir takımız” ifadelerini kullanan Ali Koç, geçtiğimiz yıl savaşmayan görüntüye isyan ettiğini ancak bu yıl ilk 5 maçta sahada savaşan, kaybetmeyi kabullenemeyen takımı gördüğünü bundan dolayı da oyuncularına güvendiğini dile getirdi.

Sık maç trafiğinde bu tip kötü maçlarında oynanabileceğini bunun da normal olduğunu söyleyen Başkan Ali Koç, “teknik heyete ve sizlere yönetim olarak güvenimiz tamdır, üzüldük ancak bizim için yarından itibaren yeni bir gün başlıyor” sözleri ile oyuncularına moral verdi.

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Başkanın konuşması sonrası oyuncu grubu da kendi arasında bir özeleştiri toplantısı yaptı ve önümüzdeki maçtan itibaren bu sezon sahip oldukları vazgeçmeyen takım kimliğinde olmak için birbirlerine söz verdi.

Teknik Direktör Vitor Pereira takımın mental ve fiziksel yorgunluğunu gözlemlemesi üzerine takıma bir günlük izin verdi ve oyuncularını bu süreyi aileleri ile birlikte geçirmeleri konusunda yönlendirdi.

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#Fenerbahçe#Ali Koç#Pereira