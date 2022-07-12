Ali Koç: 'Fenerbahçe olarak yeni TFF'ye el uzatmamız lazım'

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Fenerbahçe ve Kulüpler Birliği Başkanı Ali Koç, Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve yönetim kuruluna başarılar dilerken TFF’ye destek verilmesi gerektiğini söyledi. Dün yapılan bayramlaşma töreninde açıklamalarda bulunan Koç şu ifadeleri kullandı:

KURULLARI 30 TEMMUZ'DA DEĞERLENDİRECEĞİM

“Kurullarla ilgili değerlendirmemi 30 Temmuz’da yapacağım. Şu an inceleme aşamasındayız. Ama gördüğüm kadarıyla, en azından yönetim seviyesinde iyi niyet var. Bazı düşünceler devrim niteliğinde. Şeffaflık olması, adil rekabetin sağlanması açısından, tüm şüpheleri minimize etmesi açısından, kısa sürede çok önemli adımlar atıldı.

ESKİ YÖNETİM BÜYÜK ZARAR VERDİ

Bana göre en azından yakın tarihimizde Türkiye Cumhuriyeti devletinin gördüğü en kötü, en skandal federasyon başkanı ve yönetim kurulunu geride bırakmış bulunuyoruz. Ve bu yönetim, inanın, Türk futboluna ziyadesiyle çok ama çok tahribat, güven unsuru erozyonu, kötü hakemliklerin yaşandığı, her anlamda, maddi-manevi açıdan, sportif açıdan, idari açıdan büyük zarar vermiştir. Bunu toparlamak zaman alacaktır.

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YILLARIN EROZYONU KOLAY OLMAYACAK

O yüzden biz Fenerbahçe olarak yeni atanan TFF’ye elimizden gelen yardımda bulunmaya çalışacağız. Çünkü inanıyoruz ki, onların inancı, futbolu daha şeffaf, daha adil noktaya getirmek, tahribat gören marka değerini yükseltmektir. Yılların erozyonu, tabii kolay olmayacaktır ama onlara el uzatmamız lazım.

ESKİSİ GİBİ OLURSA TEPKİMİZİ KOYARIZ

Görürsek ki, eski alışkanlıklar, eski yapısal süreçler, ilişkilerle yönetilen bir futbol olursa, biz her zaman olduğu gibi tepkimizi koyarız. Ama peşinen bunu yapmanın yanlış olduğunu düşünüyorum. 3-4 haftada yapılanlar, alınan kararlar bizi, söylediğimiz, hepsi ifade edilen konular. İnşallah onlar da bu amaçlarını, samimi bulduğumuz amaçlarını gerçekleştirirler ve Türk futbolunu en kısa dönemde, en azından doğru istikamete çevirip doğru adımı atarlar.”

BİLETLER BİTTİ, ÜZÜNTÜM TALEPLERİ KARŞILAYAMAMAK

Ali Koç, “Sezon öncesi biletlerin tamamını tüketen taraftarlara teşekkür ediyorum. Bunu aslında önümüzdeki sezonla ilgili inancın, beklentinin en güzel göstergesi olarak görüyorum. Çok üzülüyorum, pek çok talebi de karşılamayacak durumdayız, tüm taraftarlara teşekkür ediyorum” dedi.

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KENETLENİN TÜM BRANŞLARDA KAZANALIM

Fenerbahçeli taraftarlara kenetlenme çağrısı yapan Ali Koç, “Bismillah demeden sosyal medyada malum hesaplar çalışmaya başladılar. Kenetlenin. Tribünlerin nasıl olduğunu hepiniz gördünüz. Bunlar Fenerbahçe’yi şampiyonluğa götürecektir. Hep beraber tüm branşlarda kazanalım ve takımımıza en büyük desteği verelim” ifadelerini kullandı.

JESUS İLE ŞAMPİYON OLACAĞIZ

“Yeni, hocamız Jorge Jesus’un önderliğinde, yaptığımız takviyelerle, yapacağımız takviyelerle, inşallah sezon başından itibaren göstereceğimiz, performansın şampiyonluğun habercisi olmasını temenni ediyorum. Tüm sporcularımıza başarılar diliyorum.”