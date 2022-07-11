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Son Dakika: Fenerbahçe'de Mesut Özil ile yollar ayrıldı! İşte görüştüğü Süper Lig ekibi...

#Fenerbahçe#Mesut Özil#Transfer
Son Dakika: Fenerbahçede Mesut Özil ile yollar ayrıldı İşte görüştüğü Süper Lig ekibi...

Fenerbahçe, uzun süredir kadro dışı olan Mesut Özil ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. 33 yaşındaki futbolcunun görüştüğü Süper Lig ekibi ortaya çıktı.

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, İsmail Kartal döneminde kadro dışı bırakılan ve Jorge Jesus tarafından affedilmeyen dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'de flaş bir gelişme yaşandı.

SON GÖRÜŞMEDE ANLAŞILDI

DHA'nın haberine göre; Fenerbahçe’de, dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil ile yolların ayrılma kararı bugün yapılan son görüşmenin ardından resmiyet kazandı.

Uzun süredir kadro dışı olan ve bu sezon başı kampına da dahil edilmeyen yıldız futbolcunun sözleşmesinin karşılıklı olarak fesih edildiği öğrenilirken 33 yaşındaki Özil’in Fenerbahçe’den alacakları konusunda bir açıklama yapılmadı.

BAŞAKŞEHİR İLE ANLAŞMAYA YAKIN

Sözleşmenin feshi konusunda anlaşma sağlandığı, Mesut Özil’in İstanbul’da kalarak Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu da belirtildi.

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MESUT ÖZİL'İN FENERBAHÇE KARİYERİ

Mesut Özil, 25 Ocak tarihinde Arsenal'dan bedelsiz olarak transfer edilmişti. 33 yaşındaki yıldız oyuncu Fenerbahçe formasıyla görev aldığı 37 maçta 9 gol ve 3 asistlik performans sergilemişti.

NEDEN KADRO DIŞI KALMIŞTI

Genel performansıyla eleştiri oklarının hedefi olan Mesut Özil, son Konyaspor maçına ilk 11'de başlamış ancak İsmail Kartal tarafından ilk yarı sonunda oyundan alınmıştı.

Sarı-lacivertli forma ile 37 maçta görev alan Mesut Özil, 9 gol atıp 3 asist yaparken, sahada daha fazla kalmak istemesi ve teknik direktör İsmail Kartal'a sitem ipleri germişti. Edinilen bilgiye göre Mesut Özil hocasına sitemde bulunarak, 'Sahada daha fazla kalabilirdim. Ben de bu takıma katkı vermeye çalışıyorum' ifadelerini kullanmıştı.

Özil'in ardından Ozan Tufan'ın da sitem etmesi bardağı taşıran son damla oldu. Ozan Tufan'ın, İsmail Kartal'a mücadelelerde görev vermede adaletli olmadığını söylemesi durumu daha da germişti. Gerçekleştirilen toplantıda sakinliğini koruyan İsmail Kartal, oyunculara yönelik herhangi bir şey söylemezken, konuyu yönetime iletmişti.

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Yönetimin yaptığı toplantı sonrasında ise alınan kararla Mesut Özil ile Ozan Tufan'ın kadro dışı kalması kararlaştırılmıştı.

JORGE JESUS SONRASI DA KARAR DEĞİŞMEDİ

Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Jorge Jesus da Mesut Özil ile devam etmeme kararı almış ve oyuncuya bu iletilmişti.

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#Fenerbahçe#Mesut Özil#Transfer

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