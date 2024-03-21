Alexander Djiku, Trabzonspor - Fenerbahçe maçındaki olaylar hakkında konuştu: Bizimle kavga etmek için sahaya girdi

Haberin Devamı

Fenerbahçe'nin Ganalı stoperi Alexander Djiku, Süper Lig'in 30. haftasında oynanan Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşananlara ilişkin Fransız basınına konuştu. L'Equipe'in Gregory Ascher tarafından hazırlanan programına katılan Djiku'nun açıklamaları şu şekilde:

"ÇOK AĞIR OLAYLAR OLDU"

Trabzonspor maçında çok ağır olaylar yaşandı. Aslında maç, sıradan şekilde başladı. Tribünlerden birkaç su şişesi atıldı ama hakem maçı devam ettirdi. İkinci yarı bu açıdan daha sert geçti. Sahaya meşale ve bazı yabancı maddeler atıldı. Hakem tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Statta anons geçildi ama maalesef tribünler sakinleşmedi. Devamında maç sonu olaylar yaşandı.

"2011'DEN BİR REKABET OLDUĞUNU BİLİYORDUK"

Taraflar arasında böyle bir rekabet olduğunu biliyorduk. Bize Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında 2011 yılındaki şampiyonluk yarışından bahsettiler. Fenerbahçe gol farkıyla şampiyon olmuş ve devamında ciddi bir husumet başlamış. Ama bugüne kadar bu kadar ağır olaylar olmamış.

Haberin Devamı

"OLAYLAR UZUN SÜRDÜKÇE KÖTÜ BİR HAL ALDI"

Birçok ligde böyle olaylar olabiliyor ama maç sonunda bu kadar uzun sürmesi biraz tehditkar oldu. Maçın sonnda biz sahada galibiyeti kutlarken bir taraftar tek başına açık ve net olarak bizimle kavga etmek için sahaya girdi. Bundan saniyeler sonra da iş çığrından çıktı. Biz de işin daha ciddi bir boyuta ulaştığını gördük ve soyunma odasına gittik.

"HAKEM MAÇI BİTİREBİLİRDİ AMA BİTİRMEDİ"

Soru: Osayi-Samuel ve Batshuayi'nin taraftarlarla kavga ettiğini gördük. Daha sonra bazı oyuncuların hayatlarının tehlikede olduğunu fark ettik. Kaleciniz Livakovic'in çok ağır sonuçlanabilecek bir darbe aldığını gördük. Sahada kesici alete bener bir şey gördük. O anda, hayatlarınızın tehlikede olduğun düşündünüz mü?

Haberin Devamı

Bence o anda hiçbirimiz olayın farkında değildik. Kalecimize atılan bir madde sonrasında oyun 1-2 dakika durdu. Bence maç o sırada bitebilirdi ama hakem maçın bitmesine 10 dakika kala maçı yarıda bırakmak istemedi. Takvimimiz oldukça yoğun, belki de kalan kısım için çözüm bulunamayacaktı. Ligde de Galatasaray ile yarış halindeyiz. Belki de maçı bu yüzden tamamlamak istedi ama maç sonunda yaşananlar çok üzücü oldu.

"TRABZONSPOR BİZİM SAHAMIZDA SEVİNDİ"

Trabzonspor ligin ilk yarısında bizi sahamızda yendi ve stadımızda kutlama yaptılar. Bu sezon ligde aldığımız tek mağlubiyet. Herhangi bir sorun yaşanmadı. Ancak bu maçta bir taraftar kendini kaybetti ve bu, başka taraftarların da sahaya girmesine sebep oldu. Devamında da o görüntüler yaşandı maalesef.

Haberin Devamı

"ONLARI PROVOKE EDECEK BİR ŞEY YAPMADIK"

İki takım arasındaki rekabet sebebiyle taraftarımız bu maçta tribünde yoktu. Biz de galibiyet sonrası her statta yaptığımız gibi saha ortasında sevindik. Onları provoke etmek ya da taraftarların önüne gidip sevinmek gibi bir şey olmadı. Yine de olaylar yaşandı.

"BU TÜR OLAYLAR HER LİGDE YAŞANABİLİYOR"

Soru: Kendini Türkiye'de tekrar sahaya çıkmaya hazır hissediyor musun? Yoksa daha güvenli bir lige gitme düşüncen var mı?

Bu tür olaylar yalnızca Türkiye'de yaşanmıyor. Marsilya - Lyon maçında Payet'in yaşadıklarını hepimiz biliyoruz. Nice - Nantes maçı var... Bir taraftar hayatını kaybetmişti. Sporda bu tarz çok fazla olay yaşanıyor. Taraftarlar futbolun yalnızca bir spor olduğunu kavramalı. Sonunda bir kazanan ve kaybeden olacak. Bu tip olayların önüne geçmek için taraftarları daha sık uyarmak gerekiyor.

Haberin Devamı

"LİGDEN ÇEKİLMEYE DAİR BİR BİLGİM YOK"

Soru: Şu anda Türkiye'de ne konuşuluyor? Fenerbahçe ligden mi çekilecek?

Ligden çekilmeye dair bir bilgim yok. Başkanımız bir konuşma yaptı ve önümüzdeki günlerde bir toplantı olacak. Ligden çekilmeyle ilgili haberler okudum ama şu anda net bir şey yok. Muhtemelen o toplantıda bu konular konuşulacak.

"KALAN MAÇLARI KAZANIRSAK ŞAMPİYON OLACAĞIZ"

Soru: Tüm bu olayları bir kenarı bırakırsak şampiyonluk yolculuğunuzu sürdürecek güce sahip misiniz?

Kesinlikle. Önümüzde 8 maç var. Biz 8 final diyoruz. Bu maçları kazanırsak şampiyon olacağız. Bir de Galatasaray'la Süper Kupa maçımız ve Konferans Ligi'nde Olympiakos maçlarımız var. Ligde uzun süren bir şampiyonluk hasretimiz var. Bunların hepsi bizim için ciddi bir hedef. Futbola odaklanıp taraftarımız için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.