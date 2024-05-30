Alex de Souza'dan imza töreninde Fenerbahçe itirafı! 'Buradan ayrılırken...'

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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, teknik direktörlük görevi için Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza ile anlaşmaya varmıştı. Kırmızı - beyazlı ekip, düzenlenen törenle Brezilyalı hocaya 2 yıllık sözleşme imzalattı.

İmza töreninde konuşan Alex de Souza, Fenerbahçe için de itiraflarda bulundu.

İşte Alex'in sözleri;

"BURADA ÇOK MUTLUYUM"

Antalyaspor Başkanımıza ve yönetimimize teşekkür ediyorum beni buraya getirdikleri için. Bana burada gerçekten çok iyi şeyler hissettiren bir halkla beraber çok mutlu olduğum bu ülkeye gelmeme fırsat sunan başkanımız ve yöneticilerimize teşekkür ederim.

"KEYİFLİ ANLAR YAŞATMAYI HEDEFLİYORUZ"

2 yıllık kontratımızın olduğu sürede Antalyaspor'da başarılı bir süreç geçirmek istiyoruz. Taraftarlarımızla bütünleşmek istiyoruz. Stadımızda taraftarlarımızı mutlu görmek istiyoruz. Maçlarda taraftarlarımızla keyifli anlarla 2 yıl geçirmek istiyoruz.

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SEMİH ŞENTÜRK OLACAK MI?

Semih Şentürk bizim ekibimizde olmayacak. Brezilya'dan 2 tane yardımcı antrenör getireceğim yanımda. Ayrıca Mehmet Aurelio da teknik ekibimizde olacak.

"BURADA OYNAMAK İSTEYEN OYUNCULARI İSTİYORUZ"

Bizim Antalyaspor'da odağımız güçlü ve mücadeleci bir takım kurmak istiyoruz. Bizim belli departmanlarımızın düşündüğü ortak isimler var. Bizim de kafamızda bazı isimler var. Konuşuyoruz. En önemli etken, takımın finansal durumunu yormayacak kadro oluşturmak istiyoruz. İyi oyuncular istiyoruz ama isimden yaştan bağımsız Antalyaspor'da oynamak isteyen oyunculardan kurulu bir takım kurmak istiyoruz.

"ZICO İLE KONUŞTUM"

Hoca olarak çalışma arzusunda olup bunun için emek verirken Carlos Alberto Parreira, Sebastio Lazaroni ve Zico ile konuştum. Çünkü, bu çalışma içerisinde fikirlerine önem verdim. Türkiye'deki tecrübeli antrenörlerle de konuştum. Tecrübeli hocaların fikirlerine her zaman önem veririm. Ben burada öğreneceğim şeyden mutluluk duyarım. Tecrübeli isimlerin benimle paylaştıkları için de teşekkür ediyorum.

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"FENERBAHÇE'DEN ÜZGÜN AYRILDIM"

Fenerbahçe'den üzgün ayrıldım. Buradan ayrılırken yaşadıklarım da bir yandan mutlu ayrılmama neden oldu. Antalyaspor'un böyle bir fırsat sunmasından da mutlu oldum. Yaşadığım güzel şeylerin devam etmesini istiyorum.