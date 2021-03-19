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GeriFutbol Alex de Souza'dan Fenerbahçe paylaşımı
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Futbol
Haber Giriş: 19.03.2021 - 19:14 | Son Güncelleme:

Alex de Souza'dan Fenerbahçe paylaşımı

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Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi Alex de Souza, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla sarı lacivertli taraftarların dikkatini çekti.

Fenerbahçe teknik direktörü olarak hazırlanan tasarım, Alex de Souza'nın dikkatini çekti.

Sosyal medya hesabından kendisiyle ilgili hazırlanan tasarım hakkında paylaşımda bulunan efsane oyuncu, düşünme ve gülücük emojileri kullandı.

Alex'in bu paylaşımı ise Fenerbahçeli taraftarlardan beğeni aldı.

Brezilyalı yıldızın, nisan ayında Sao Paulo U20 takımının antrenörü olması bekleniyor.

Alex de Souzadan Fenerbahçe paylaşımı

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