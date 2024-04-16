Alanyaspor - Galatasaray maçındaki tartışmalı kararlar için kim, ne dedi? 'Oyun kuralları çok net!' | 'Penaltı verilmesi için...'

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Alanyaspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Galatasaray, puanını 87'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Karşılaşmanın hakemi Cihan Aydın'ın kararları ise futbolseverlerin en çok konuştuğu konular arasında yer aldı.

beIN Trio ekibi, hakem Aydın'ın yönetimini mercek altına aldı. İşte yorumlar;

Fatih Tekke'nin kırmızı kart ile oyundan atılma kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: Bundan yıllar önce bir teknik adamın oyundan ihraç edilmesi için ya kaba bir davranışta bulunması gerekirdi, ya da fiziksel davranışta bulunurdu. Son dönemde hakeme artan itirazı önlemek için IFAB yeni bir kural çıkardı. Bir maç görevlisine itiraz etmek için teknik alanı terk ederseniz hakemin bu kuralı uygulaması var. Bu kitabın ortasından verilmiş bir karar. Fatih Tekke, teknik alanı terk ederek hakeme doğru gidiyor. Cihan Aydın da belli ki kural kitabını iyi incelemiş. Kötü sözcük kullanmasanız da ihraç edilirsiniz. Bu uygulamanın tüm teknik adamlara karşı uygulanması lazım."

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Bahattin Duran: "Hakemin uygulaması doğru. Bunun konuşulma sebebi sezon başından beri tolerans gösterilmesidir. Sezon başından beri bu kural uygulansa çok doğru olurdu. Tabii ki hakemi eleştiremeyiz. Doğru olan bu. Fatih Tekke'nin bulunduğu yerden ofsaytı tespit etmesi çok zor."

Deniz Çoban: "Fatih Hoca VAR'ın kullanıldığını biliyor. Gol de olsa ofsayttan döneceğini biliyor. Alanyaspor yardımcı hocası çok kolay atıldı dedi. Oyun kuralları çok net. Teknik alanı terk edemezsiniz. Cihan Aydın'ı sezon başında Trabzonspor maçında gereğini yapmadığı için eleştirmiştik."

Galatasaray'ın Abdülkerim Bardakcı ile bulduğu golde iptal kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Abdülkerim rakibinin üzerine binip defans yapmasını engelledi. Gol iptali doğru. Hakemin önü açıktı ve tereddütsüz kararını verdi."

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Bahattin Duran: "Benim için de bu iptal kararı doğru. Abdülkerim rakibini engelleyerek yükselip, topu ağlara gönderiyor. Cihan Aydın doğru bir tespit ve zamanlama ile golü iptal ediyor.

Deniz Çoban: "Rakibinin üzerine zıplıyor. Açık bir faul. Hakemin kararı tebrik etmek lazım.

34. dakikada Victor Nelsson'un elle oynaması var mı, penaltı gerekir mi?

Bülent Yıldırım: "Doğal bir aksiyon içinde olan bir hamle. Topa kafayla vurmadıysa buna penaltı verilmesi gerekir. 2 açıdan bakıldığında kafaya hiç gelmemiş olabilir. Bir o kadar açıya baktığımızda kafadan gittiği görünüyor. VAR'ın ispat edeceği bir açı olmadığı için müdahale etmemesi doğru. Hakemin kararına saygı duyuyorum. Top kola gelmeden önce kırılıyor gibi."

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Bahattin Duran: "Benim gördüğüm az da olsa top kafasına değiyor ve doğal olmayan koluna geliyor. VAR açık ve bariz bir hata varsa karışabilir. Bu topun net olarak yalnızca eline geldiğini tespit edemezsiniz. Hakem ve VAR odasındakiler hislerle karar veremez. Penaltı yok ve oyunun kornerle başlaması doğru."

Deniz Çoban: "Kafasına gelmeden top direk eline geldiyse penaltı ama kafasından sekip eline geldiyse penaltı değil. Bazı açılardan direk eline geldiğini görüyorum. Bazı açılardan kafasından sekip eline geldiğini görüyorum."