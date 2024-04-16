Alanyaspor'u farklı mağlup eden Galatasaray ve Okan Buruk'a övgüler: 'Şah çekti, mat etti!' | 'Özgeçmişine altın harflerle yazılır'

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Alanyaspor ile Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında kozlarını paylaştı. Alanya Oba Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - kırmızılıların 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Galatasaray'ın gollerini 56 ve 72'de Barış Alper, 61'de Hakim Ziyech ve 83'te Mauro Icardi attı.

Bu skorun ardından Galatasaray, puanını 87'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü.

Yazarlarımız Uğur Meleke ve Engin Kehale, kritik müsabakayı köşelerinde mercek altına aldı.

İşte yorumlar;

Uğur Meleke: Bu bir Okan Buruk başyapıtı

Alanyaspor, Süper Lig’in müstesna takımlarından. Fatih Tekke ile Aralık’tan beri oynadıkları 19 maçın sadece üçünde mağlup oldular. Beşiktaş’ı ve Trabzon’u oyun farkıyla yendiler, Fenerbahçe’yi durdurdular. Bunların hiçbiri boşuna değildi, zira tarif edilebilir bir oyun anlayışları var. Özellikle rakiplerinin tamamlayamadığı hücumlarda topu hızla iki taç çizgisine çıkarıyor ve etkili geçişler yakalıyorlar. Bu geçişlerde açıklar Yusuf ve Oğuz başroldeler. Bence Euro 2024 uçağı için de aday bu iki genç adam, dün de takımlarının hücumda kalbiydiler. Özellikle ilk 45’te Victor Nelsson üç ayrı pozisyonda durdurdu kanat akınlarını. Ancak ikinci yarının başlangıcıyla birlikte Okan Buruk çok doğru hamleler yaptı oyuna. Kanatlardaki 4 rolün üçünü yeniledi, yeni sağ kanat Kaan-Ziyech ve yeni sol çizgi Köhn-Barış oyunun akışını değiştirdiler tamamen. Tek devrede iki bekin asist, iki açığın gol katkısı vermeleri zaten yaptığı doğru hamlenin canlı kanıtı.

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NELSSON DURUM 0-0’KEN KRiTiK MÜDAHALELER YAPTI

Hamlelerıyle maçın yıldızı olan Okan Buruk’un yanına günün iyileri olarak birkaç isim daha eklemek mümkün: Nelsson, durum 0-0’ken yaptığı kritik müdahalelerle ön plana çıktı. İlk 45’te durağan görünen Kerem Demirbay, ikinci devrede üçüncü bölgeye peş peşe etkili girişlerle yine galibiyette önemli rollerdendi. 56’da ilk golde topu o getirdi, 58’de de bir kafası çizgiden çıkarıldı. Mertens her zamanki gibi her olumlu atağın içinde.

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KENARDA SAKiN KALMAK ÖNEMLi

Son bir parantezi de Alanyaspor’un başarılı hocası Fatih Tekke için açmak gerek. Eğer Süper Lig’de resmi bir ‘yılın teknik direktörü’ ödülü olsaydı, muhtemelen sezon sonunda 5 adaydan ikisi ellerindeki kısıtlı kadrolardan maksimum verim alan Markus Gisdol ve Tekke olabilirlerdi. Ancak çıkıştaki kariyerine çok saygı duyduğum Fatih Tekke’ye bir hatırlatma yapmak isterim: Kenarda sakin kalmak, yani öfke yönetimi de teknik direktörlüğün bir parçası.

TEKNiK ALANI 7-8 METRE TERK ETTi

Maçın kaderine tesir etmekten çok uzak bir ofsayt itirazı için teknik alanını 7-8 metre terk edip yardımcı hakemin yanına gitmesi ve 18’inci dakikada atılması lüzumsuz.

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Engin Kehale: Tekke şah çekti, Buruk mat etti

Sezon başından beri Galatasaray ile karşılaşan takımlar, oyun kurulumunda baskıyı geçmek için uzun top oynamayı tercih etti. Fatih Tekke, bildiğimiz teknik direktörlerden değil. Oyunun üzerine ortalamanın çok üzerinde düşünen ve çözüm arayan Karadenizli, çareyi pasla çıkmakta bulmuştu.

BAŞROLDEKi iSiM HAKiM ZiYECH’Ti

Efecan’ı merkeze yardıma getirip pas seçeneği yaratan, ilk baskıyı geçmesinin ardından da kenarlarını hızlıca topla buluşturmayı amaçlayan Alanyaspor, ilk yarıda Galatasaray’ın tüm zayıf noktalarını gözler önüne serdi. Sarı kırmızılıların takım boyu da kanatları savunayım derken uzayınca, Okan Buruk’un ana planının işlemediği bir 45 dakika izledik. Futbol satranca benziyorsa, tez olarak bu maç okutulabilir. Tekke’nin iyi kurgusuna ve çektiği şaha, devre arasında Galatasaray’ın hamleleri geldi. Sezon başından beri geç oyuncu değiştirmenin bedelini fazlasıyla ödeyen Buruk, birebir savunma için Kaan’ı, hücumda zekâ için Ziyech’i oyuna alıp Barış Alper’i sol kanada attı.

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Karşı hamle, kusursuz işledi. Sarı kırmızılılar 15 dakika içerisinde rakiplerini önce şah çekip, sonra mat ederken başrolde Faslı vardı. Barış Alper’in golünde hat kıran pası atan Ziyech, olağanüstü bir vuruşla bitirici hamleyi vurdu. İlk golün sahibi, benzer bir golle maçın fişini çekmeyi başardı. Son noktayı ise İcardi koydu.

ELiT TEKNiK ADAM BECERiSi GÖSTERDi

Şampiyonluk yolunda bu kadar zor bir deplasmanda, sahada takım sendelerken doğru kararı verip, dokunuşlarıyla bambaşka bir maça çevirmek Okan Buruk özgeçmişine altın harflerle yazılır. Elit teknik adam becerisidir. Şampiyonlar Ligi referansını da ekleyince, genç teknik adamın kariyerinin bir noktasında Avrupa yapacağını öngörmek zor değil.