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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar! Sinan Gümüş ve Serdar Aziz tartıştı
Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Sinan Gümüş ve Serdar Aziz saha içerisinde tartıştı.
Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 0 berabere kaldığı Süper Lig'in 38. hafta maçının son anlarında gergin anlar yaşandı.
Uzatma dakikalarında Fenerbahçeli oyunculardan Sinan Gümüş ve Serdar Aziz saha içerisinde tartıştı.
Gerginliğin bitmemesinin ardından araya Luiz Gustavo girdi ve Sinan Gümüş'ü bulunduğu bölgeden uzaklaştırdı.