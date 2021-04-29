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GeriFutbol Alanyaspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar! Sinan Gümüş ve Serdar Aziz tartıştı
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Futbol
Haber Giriş: 29.04.2021 - 22:43 | Son Güncelleme:

Alanyaspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar! Sinan Gümüş ve Serdar Aziz tartıştı

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Alanyaspor-Fenerbahçe maçında gergin anlar! Sinan Gümüş ve Serdar Aziz tartıştı

Süper Lig'in 38. haftasında oynanan Alanyaspor-Fenerbahçe maçında Sinan Gümüş ve Serdar Aziz saha içerisinde tartıştı.

Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile 0 berabere kaldığı Süper Lig'in 38. hafta maçının son anlarında gergin anlar yaşandı.

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Uzatma dakikalarında Fenerbahçeli oyunculardan Sinan Gümüş ve Serdar Aziz saha içerisinde tartıştı.

Gerginliğin bitmemesinin ardından araya Luiz Gustavo girdi ve Sinan Gümüş'ü bulunduğu bölgeden uzaklaştırdı.

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