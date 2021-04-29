Alanyaspor-Fenerbahçe maçına damga vuran kırmızı kart! Gökhan Gönül'ün hamlesi taraftarı ikiye böldü

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Fenerbahçe'nin Alanyaspor ile kozlarını paylaştığı Süper Lig'in 38. hafta maçında Gökhan Gönül'ün kırmızı kartı ve sonrasındaki tepkiler dikkat çekti.

Sarı-lacivertlilerin sağ beki Gökhan Gönül, mücadelenin 41. dakikasında gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

POZİSYON NASIL OLDU?

Gökhan Gönül, Alanyaspor'un hızlı hücumunda savunma arkasına sarkan Davidson'ı kayarak durdurdu. Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, Gökhan Gönül'e kırmızı kart gösterdi. VAR incelemesinin ardından pozisyonun ofsayt olmadığı ve kartın geçerli olduğu onaylandı.

UZUN SÜRELİ İTİRAZLAR

Fenerbahçeli oyuncular ve Emre Belözoğlu, karar sonrası Yaşar Kemal Uğurlu'ya itirazlarda bulundu. Szalai'nin pozisyonun içinde olduğunu ve bu sebeple mutlak gol şansı olmayabileceğini savunan sarı-lacivertlilerin itirazları kararı değiştirmedi.

GÖKHAN GÖNÜL'ÜN HAMLESİ DOĞRU MU?

Tecrübeli oyuncunun, kırmızı kart riskine karşın bu müdahale yapması konusunda sarı-lacivertli taraftarlar ve eski futbolcular da fikir ayrılığına düştü.

EMRE BELÖZOĞLU'NDAN DİKKAT ÇEKEN TEPKİ

Yedek kulübesinde Emre Belözoğlu'nun, Gökhan Gönül'ün müdahalesi esnasında gösterdiği tepkisi de dikkat çekti. Belözoğlu'nun hamle sonrası çok sinirlendiği ekranlara yansıdı.

SERHAT AKIN: AKLIM ALMIYOR

Fenerbahçe'nin eski yıldızlarından Serhat Akın, "Gökhan gönül gibi tecrübeli bir oyuncunun böyle bir müdahale yapması aklım almıyor" şeklinde paylaşımda bulundu.

YAĞCIOĞLU: TAKIMI GERİYE DÜŞMESİN DİYE

Sarı-lacivertlilerin eski oyuncularından İlker Yağcıoğlu ise pozisyonu "Gökhan, takımı geriye düşmesin diye öyle bir hamle yaptı. Davidson karşı karşıya pozisyondaydı" ifadeleriyle yorumladı.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Fenerbahçeli taraftarlar da Gökhan Gönül'ün hamlesiyle ilgili çok sayıda paylaşım yaptı ve fikir ayrılıklarının olması dikkat çekti.







8 YIL SONRA GÖRDÜ

Gökhan Gönül, Süper Lig'de Ocak 2013'ten bu yana ilk kırmızı kartını Alanyaspor karşısında gördü.

MESUT ÖZİL GERİ DÖNDÜ

Fenerbahçe'nin 4 Mart'taki Fraport TAV Antalyaspor maçında sakatlanan yıldız oyuncusu Mesut Özil, uzun bir aradan sonra kadroda yer aldı.

Aytemiz Alanyaspor maçına ilk 11'de başlayan Mesut Özil, 8 hafta aradan sonra kadroda yer buldu.

F.BAHÇE'DE 4 EKSİK

Fenerbahçe, Aytemiz Alanyaspor karşısında, sarı kart cezalısı İrfan Can Kahveci ile sakatlıkları süren Altay Bayındır, Nazım Sangare ve Sadık Çiftpınar'dan yararlanamadı.