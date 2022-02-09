Alanyaspor Erencan Yardımcı'yı açıkladı, 11 genç futbolcunu alt liglere kiraladı

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Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Duyuruda, "Kulübümüz, Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etti." ifadeleri yer aldı.

Spor Arena bu transferi 13 Ocak 2022 tarihinde okuyucularına duyurmuştu.

İŞTE 13 OCAK TARİHLİ O HABER Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı Haberi Görüntüle

11 OYUNCU KİRALANDI



Spor Toto Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Alanyaspor, transfer dönemiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Gelen teklifler doğrultusunda 11 genç futbolcunun TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarına kiralık olarak gönderildiği ifade edilirken, U19 takımından Çağan Kayra Erciyas ve Bedirhan Kahraman ile de 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.





Genç futbolculardan Yusuf Özdemir İnegölspor’a, Alperen Sosyal ve Alihan Şentürk Uşakspor’a, Hamza Özdemir Sakaryaspor’a, Deniz Kök Iğdırspor’a, Veysel Karani Ünal Bergama Belediyespor’a, Sıddık Çelik Mardin 1969’ye, Muhammed Arda Uzun Nevşehir Belediyespor’a, Erdinç Mergen Modafen FK’ye ve Buluthan Bulut ile Kerem Hayta ise Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor’a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.