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Alanyaspor Erencan Yardımcı'yı açıkladı, 11 genç futbolcunu alt liglere kiraladı

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Alanyaspor Erencan Yardımcıyı açıkladı, 11 genç futbolcunu alt liglere kiraladı

Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Alanyaspor ayrıca ara transfer döneminde, 11 genç futbolcusunu alt liglere kiralık olarak gönderdi, 2 oyuncusu ile de profesyonel sözleşme imzaladı.

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Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığını resmen açıkladı. Duyuruda, "Kulübümüz, Eyüpspor'da forma giyen Erencan Yardımcı'yı sezon sonuna kadar kiralık olarak kadromuza dahil etti." ifadeleri yer aldı.

Spor Arena bu transferi 13 Ocak 2022 tarihinde okuyucularına duyurmuştu.

İŞTE 13 OCAK TARİHLİ O HABER

Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspordan Erencan Yardımcıyı kiralık olarak kadrosuna kattıAytemiz Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattıHaberi Görüntüle

11 OYUNCU KİRALANDI

Spor Toto Süper Lig'de iyi bir sezon geçiren Alanyaspor, transfer dönemiyle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Gelen teklifler doğrultusunda 11 genç futbolcunun TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig takımlarına kiralık olarak gönderildiği ifade edilirken, U19 takımından Çağan Kayra Erciyas ve Bedirhan Kahraman ile de 4.5 yıllık profesyonel sözleşme imzalandığı belirtildi.

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Genç futbolculardan Yusuf Özdemir İnegölspor’a, Alperen Sosyal ve Alihan Şentürk Uşakspor’a, Hamza Özdemir Sakaryaspor’a, Deniz Kök Iğdırspor’a, Veysel Karani Ünal Bergama Belediyespor’a, Sıddık Çelik Mardin 1969’ye, Muhammed Arda Uzun Nevşehir Belediyespor’a, Erdinç Mergen Modafen FK’ye ve Buluthan Bulut ile Kerem Hayta ise Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor’a sezon sonuna kadar kiralık olarak transfer oldu.

Farioli'nin Erencan Yardımcı'yı izleyip transfer talimatı verdiği maçSezona Fatih Karagümrük'ün başında başlayan ancak yollarını ayırdıktan sonra Alanyaspor'un başına geçen Francesco Farioli'nin Erencan'ı bizzat istediği öğrenildi. Fatih Karagümrük'le Eyüpspor arasında oynanan hazırlık maçında Erencan'ı izleyip beğenen İtalyan teknik adam, Alanyaspor'un başına geçmesinin ardından oyuncuyu takımında görmek istediğini belirtip alınması için talimat verdiği öğrenildi.
daha fazla video içinFarioli'nin Erencan Yardımcı'yı izleyip transfer talimatı verdiği maç
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