Hülle transferi dendi, Süper Lig'e gitti! Galatasaray'ın gönderdiği Erencan Yardımcı'yı Farioli neden transfer etti? Eyüpspor'un istediği rakam

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Profesyonel futbolcumuz Erencan Yardımcı'nın transferi konusunda Eyüpspor Kulübü Derneği ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eyüpspor Kulübü Derneği, şirketimize net 4.200.000 TL transfer bedeli ödeyecektir.



Tartışmalar Galatasaray'ın bu KAP bildirimiyle başladı. Sarı kırmızılıların 18 yaşındaki futbolcusu Erencan Yardımcı, 1 Şubat 2021'de 500 bin euro (4.2 milyon milyon TL) bonservis bedeliyle 2. Lig ekibi Eyüpspor'a transfer oldu.

Galatasaray'ın bu transferi FFP nedeniyle gerçekleştirdiği iddiaları büyük tartışma konusu olurken, Fenerbahçe'nin 2017/18 sezonunda Ertuğrul Taşkıran'ı 1 milyon euro bonservis bedeliyle Boluspor'a satışı karşı tez olarak ortaya konuyordu. O dönem Boluspor'da fazla forma şansı bulamayan Ertuğrul, devamındaki süreçte Süper Lig'e döndü. Konyaspor ile Kasımpaşa'da düzenli olarak kalede görev yaptı. Toplamda 133 maça çıkan Ertuğrul Taşkıran, Süper Lig'de son olarak Kasımpaşa'nın Hatayspor'u 3-1 yendiği mücadelede kaptan olarak sahaya çıktı.

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HÜLLE TRANSFERİ DENİLDİ AMA...

Tıpkı Ertuğrul Taşkıran gibi Erencan Yardımcı da yüksek bonservis bedeliyle büyük bir kulüpten alt lige transfer oldu. Geçtiğimiz sezon 2. Lig'de rekor puanla şampiyon olan Eyüpspor, Galatasaray'da yetişen ve altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 gol kaydeden Erencan Yardımcı'yı ara transfer döneminde kadrosuna katınca; bunun Galatasaray'ın transfer tahtasını rahatlatmak amacıyla yapılan bir FFP hamlesi olduğu iddia edildi. Sosyal medya çalkalandı, oyuncunun ismi Trending Topic listesinin en başında yer aldı.

Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, Erencan Yardımcı'nın transfer süreciyle ilgili, "Erencan Yardımcı gelecek vaadeden bir futbolcu. Erencan'a da bize de transfer sürecinde çok haksızlık yapıldı. Erencan'ı belki de aldığımız ücretin 10 katına satacağız. Yatırımımız bu doğrultuda oldu." açıklamasını yapıyordu...

ŞAMPİYONLUK KADROLARI KURULUNCA...

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Belki de Erencan Yardımcı'nın en büyük şanssızlığı Eyüpspor'un 2. Lig tarihinin en iyi kadrolarından birini oluşturması ve bu sezon Süper Lig olarak ilan edilen hedef... Erencan'ın aldığı - alamadığı süreler bu süreçte hep tartışıldı. Eyüpspor; Umut Bulut, Stancu, Pa Dibba, Cenk Ahmet Alkılıç gibi tecrübeli hücumcuları kadrosuna katarken Erencan rotasyonda kendisine fazla yer bulamadı. Buna karşın 2'si Türkiye Kupası, 9 maçta görev alan 19 yaşındaki futbolcu 2 gol kaydetti.

Geçen sezon 2. Lig ve bu sezon TFF 1. Lig'de çok uzun süreler şans bulamayan Erencan Yardımcı, oyuna girdiği maçlarda yarattığı etkiyle potansiyelini gösterirken bu durum Süper Lig'in genç teknik adamlarının da dikkatinden kaçmadı.

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FARİOLİ HAZIRLIK MAÇINDA ÇOK BEĞENDİ, ÖMER ERDOĞAN DA SORDU

Şampiyonluk için yarışmacı ve tecrübeli bir takım kuran Eyüpspor'da bir senelik periyotta yeterli süreyi alamasa da Erencan, yeteneğini hazırlık maçları ve rotasyon oyuncularının sahada olduğu Türkiye Kupası mücadelelerinde gösterdi.

Süper Lig'de o dönem Karagümrük'ü çalıştıran Farioli ve Hatayspor'un hocası Ömer Erdoğan oyuncuyu izlemeye aldı. Farioli, sezon öncesi Antalya'da oynanan Karagümrük-Eyüpspor hazırlık maçında geniş alandaki performansıyla göz dolduran ve çabukluğunu kullanıp iki gol birden atan Erencan Yardımcı'yı çok beğendi.







Türkiye Kupası'nda üst üste kırmızı kartlarla eksik kalan Hatayspor'da golcü Diouf'un kaleye geçtiği tarihi maçtaki oyunuyla göz dolduran Erencan Yardımcı, Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan'ın da dikkatini çekti.

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ALANYASPOR'A KİRALIK GİDİYOR! TALEP EDİLEN RAKAM 6.5 MİLYON EURO

Geçtiğimiz gün özel haberle duyurduğumuz Erencan Yardımcı'nın Alanyaspor'a transferinin önümüzdeki saatlerde resmiyete kavuması bekleniyor. İstanbul ekibi bu transfer için Alanyaspor'un zorunlu satın alma opsiyonlu talebini kabul etmiş değil. Akdeniz ekibi 1 milyon euro civarı bonservis ücreti teklif etse de Eyüpspor bu talebe olumsuz yanıt verdi. Eflatun sarılıların bu transferden beklentisi ise 6.5 milyon euro... Aradaki uçurumun ardından taraflar oyuncunun kiralık transferi için el sıkıştı. Erencan Yardımcı, Alanyaspor'da 6 ay kiralık olarak görev yapacak. Transfer karşılığı Ahmet Ildiz, Eyüpspor'un yolunu tuttu.

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MİNİ GÖRÜŞ



Burak Akın - Spor Arena Yayın Koordinatörü



Transfer sürecinden sonra Erencan Yardımcı'nın 2. Lig ve bu sezon 1. Lig'de birçok maçını çıplak gözle izledim. Erencan, uzun boyuna rağmen çok süratli, özellikle geniş alanda sprinter yapısıyla ön plana çıkan bir oyuncu. 1.86'lık boyuna rağmen topla çabuk hızlanabiliyor, savunmanın dangesini bozabiliyor. Fuleli koşularıyla açık alan oyununu seven takımlarda muhakkak fark yaratacaktır. Olumsuz özelliği ise; pozisyon bilgisi... Savunma oyununda pozisyonunu kaybedebiliyor, zaman zaman oyundan kopmalar yaşayabiliyor. Hücumda set oyununda da pozisyon bilgisini geliştirmesi gerekiyor. Farioli'nin çalıştırdığı takımları nasıl antrene ettiğini biliyoruz. Eksi yönlerini geliştirirse ortaya çok başka bir Erencan Yardımcı çıkarabilir.



Tahir Kum - Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı



Şunu biliyorum; Erencan Yardımcı'nın Eyüpspor'a transferi öncesi Galatasaray'a Porto'dan 1 milyon euro teklif gelmiş. Galatasaray oyuncuyu bırakmak istememiş. Şimdi de Süper Lig'den 5-6 kulüp Erencan'ı transfer etmek istiyor. Sivasspor, Hatayspor, Alanyaspor bu takımlardan.