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Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspor'dan Erencan Yardımcı'yı kiralık olarak kadrosuna kattı

#Eyüpspor#Alanyaspor#Erencan Yardımcı
Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspordan Erencan Yardımcıyı kiralık olarak kadrosuna kattı
Burak Akın

Devre arasında kadrosuna takviye yapmak için çalışmalarını sürdüren Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspor'la Erencan Yardımcı'nın 6 aylığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı.

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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, İtalyan teknik adam Francesco Farioli'nin istediği doğrultusunda Eyüpspor'dan 19 yaşındaki golcü Erencan Yardımcı'yı resmen istedi.

EYÜPSPOR 6.5 MİLYON EURO İSTEDİ

Eyüpspor, Erencan Yardımcı için kapısını çalan Aytemiz Alanyaspor'dan 6.5 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

6 AYLIĞINA KİRALIK OLARAK EL SIKIŞILDI

İstanbul ekibi, Galatasaray'dan 500 bin Euro'ya transfer ettiği Erencan için 6.5 milyon Euro bonservis ücreti talep edince taraflar 6 aylık kiralama konusunda anlaştı.

Alanyaspor, Erencan Yardımcı karşılığında takasta Ahmet Ildiz'i Eyüpspor'a gönderecek.

Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspordan Erencan Yardımcıyı kiralık olarak kadrosuna kattı

HAZIRLIK MAÇINDA FARIOLI'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ 

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Sezona Fatih Karagümrük'ün başında başlayan ancak yollarını ayırdıktan sonra Alanyaspor'un başına geçen Francesco Farioli'nin Erencan'ı bizzat istediği öğrenildi.

Fatih Karagümrük'le Eyüpspor arasında oynanan hazırlık maçında Erencan'ı izleyip beğenen İtalyan teknik adam, Alanyaspor'un başına geçmesinin ardından oyuncuyu takımında görmek istediğini belirtip alınması için talimat verdiği öğrenildi.

"ERENCAN YARDIMCI'YI BELKİ 10 KATINA SATACAĞIZ"

Galatasaray'dan Eyüpspor'a transferi çok konuşulan Erencan Yardımcı hakkında geçtiğimiz günlerde bir açıklama yapan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Erencan Yardımcı olaydan sonra Galatasaray'dan transfer yapmaya çekiniyoruz. Erencan'ı şu anda Süper Lig'den Hatayspor ve Alanyaspor kiralık istiyor. 1. Lig'den de Adanaspor kiralık istiyor. 3 takımın da futbol şube sorumluları ile görüştük. Erencan ile ilgili kararı vereceğiz. Umut Bulut'un o pozisyondaki performansından dolayı Erencan çok fazla forma şansı bulamadı. Erencan'a da bize de transfer sürecinde çok haksızlık yapıldı. Erencan'ı belki de aldığımız ücretin 10 katına satacağız. Pa Dibba ile sohbet ederken 'Avrupa'nın en önemli kulüplerinde oynar' demişti. Erencan tekrardan Galatasaray'a döner mi? Bununla ilgili hukuki şartları incelememiz lazım" ifadelerini kullanmıştı.

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Aytemiz Alanyaspor, Eyüpspordan Erencan Yardımcıyı kiralık olarak kadrosuna kattı

EYÜPSPOR PERFORMANSI

2020-2021 sezonunun devre arasında 475 bin Euro karşılığında Galatasaray'dan Eyüpspor'a transfer olan 19 yaşındaki santrfor bu sezon Eyüp'te 2'si ilk 11, 9 maçta görev aldı ve 2 gol, 1 de asist yaptı.

Galatasaray'da yetişen Erencan Yardımcı, altyapı liglerinde toplamda 79 maçta 22 kez fileleri havalandırdı.

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#Eyüpspor#Alanyaspor#Erencan Yardımcı

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