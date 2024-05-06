Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Oğuz Aydın açıklaması! "Galatasaray'a transferi uydurma..."

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Gelecek sezonun transfer planlaması için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Corendon Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamak istediği ve Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun da Oğuz için ilk etapta 7 milyon Euro istediği, ardından bunun pazarlıkla 5 milyon Euro’ya düştüğüne dair çıkan haberlerle alakalı Başkan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu söz konusu haberleri yalanladı.

HASAN ÇAVUŞOĞLU: "TAMAMEN UYDURMA BİR HABER..."

Çavuşoğlu, "Şimdiden asılsız haberlere başladılar. Kimseyle görüşmemiz ve pazarlığımız olmadı. Tamamen uydurma bir haber. Yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün Oğuz'a talip olduklarına dair dair bilgiler geliyor. Tekrar söylüyorum, Oğuz'la alakalı hiç bir kimseyle ve kulüple görüşmemiz olmadı. Lig bitinceye kadar da olmayacak" dedi.