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Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlu'ndan Oğuz Aydın açıklaması! "Galatasaray'a transferi uydurma..."

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#Transfer#Alanyaspor#Oğuz Aydın
Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlundan Oğuz Aydın açıklaması Galatasaraya transferi uydurma...
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 06, 2024 15:37

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu, Galatasaray'ın, takımın gurbetçi futbolcusu Oğuz Aydın'ı transfer listesine eklediği ve kulüpler arasında ilk görüşmenin gerçekleştiğine dair çıkan haberlerle ilgili İHA'ya açıklamalarda bulundu.

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Gelecek sezonun transfer planlaması için çalışmalarına başlayan Galatasaray'ın, Corendon Alanyaspor'daki performansıyla dikkat çeken Oğuz Aydın'ı renklerine bağlamak istediği ve Akdeniz ekibinin başkanı Hasan Çavuşoğlu’nun da Oğuz için ilk etapta 7 milyon Euro istediği, ardından bunun pazarlıkla 5 milyon Euro’ya düştüğüne dair çıkan haberlerle alakalı Başkan Çavuşoğlu'ndan açıklama geldi.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu söz konusu haberleri yalanladı.

Alanyaspor Başkanı Çavuşoğlundan Oğuz Aydın açıklaması Galatasaraya transferi uydurma...

HASAN ÇAVUŞOĞLU: "TAMAMEN UYDURMA BİR HABER..."

Çavuşoğlu, "Şimdiden asılsız haberlere başladılar. Kimseyle görüşmemiz ve pazarlığımız olmadı. Tamamen uydurma bir haber. Yurt içi ve yurt dışından birçok kulübün Oğuz'a talip olduklarına dair dair bilgiler geliyor. Tekrar söylüyorum, Oğuz'la alakalı hiç bir kimseyle ve kulüple görüşmemiz olmadı. Lig bitinceye kadar da olmayacak" dedi.

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#Transfer#Alanyaspor#Oğuz Aydın

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