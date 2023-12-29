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Alanya'da Toprak Razgatlıoğlu paniği! AFAD ve jandarma seferber oldu, Toprak'tan açıklama geldi

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#Toprak Razgatlıoğlu#AFAD#Jandarma
Alanyada Toprak Razgatlıoğlu paniği AFAD ve jandarma seferber oldu, Topraktan açıklama geldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 29, 2023 00:28

Dünya şampiyonu milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu ve beraberindeki grup için Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Akdağ bölgesinde mahsur kaldıkları gerekçesiyle arama-kurtarma çalışması başlatılmıştı. Torpak Razgatlıoğlu'ndan konuyla ilgili iç ferahlatan açıklama geldi.

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2021 yılında Dünya Superbike Şampiyonası'nı kazanan ilk Türk sporcu olan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun da aralarında bulunduğu bir grubun Alanya'ya bağlı Akdağ bölgesinde kaybolduğu ve telefonlarına ulaşılamadığı ihbarında bulunuldu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarın ardından olay yerine 1 araç ve 5 personelle AFAD ekibi gönderilirken, jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi. Razgatlıoğlu ve arkadaşlarının bulunduğu 2 aracın kara saplandığı bilgisine ulaşıldı. Yoğun kar yağışının etkili olduğu bölgede karayolları ekiplerinin kar küreme çalışmaları yürüttüğü öğrenildi.

Toprak'tan açıklama geldi

Olayın yayılmasının ardından bir paylaşım yapan Toprak Razgatlıoğlu; "Telefonun çekmediği bölgede olduğumuz için herkes kaybolduğumu sanıp seferber olmuş. Gayet iyiyim, korkulacak bir şey yok. Herkesin ilgisi için teşekkür ederim." ifadelerini kullandı ve sevenlerinin içine su serpti.

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Alanyada Toprak Razgatlıoğlu paniği AFAD ve jandarma seferber oldu, Topraktan açıklama geldi

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#Toprak Razgatlıoğlu#AFAD#Jandarma

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